Veroordeelde voormalige accountant moet opnieuw getuigen in vastgoedfraudezaak

De van vastgoedfraude verdachte Roermondse ondernemer Harry Muermans (73) en zijn advocaat Paul Acda mogen in hoger beroep de voormalige accountant van Muermans en een andere getuige horen, meldt dagblad De Limburger. Daarmee hopen voormalig Quote 500-lid Muermans en zijn advocaat het beeld te kantelen dat de rechtbank Roermond in 2018 van de projectontwikkelaar schetste.

Witwassen en valsheid in geschrifte

De rechtbank veroordeelde Muermans toen wegens witwassen en valsheid in geschrifte tot negen maanden cel en het terugbetalen van ruim 1,36 miljoen euro, in een omvangrijke vastgoedfraudezaak die ook de inmiddels uitgeschreven accountant Eric F. uit Haelen een celstraf opleverde. De rechtbank zag Muermans als de kwade genius achter het wegsluizen van winsten uit dubieuze vastgoedtransacties. Dat gebeurde via een BV waarvan Muermans en F. samen directeur waren. Het bedrijf gaf wederrechtelijk verkregen winsten een legaal tintje door valse facturen te versturen.

Muermans: onschuldig

Muermans zelf blijft echter volhouden niet schuldig te zijn aan de verweten feiten, die begin deze eeuw zouden hebben plaatsgevonden. Het justitiële onderzoek tegen hem loopt al twaalf jaar en spruit voort uit de Klimop-zaak, waarbij voor miljoenen gefraudeerd werd via vastgoedtransacties.

Accountant waterdrager of meer?

‘De rechtbank zag F. als een waterdrager, terwijl hij juist alles regelde buiten medeweten van Muermans om’, betoogde advocaat Acda in het hoger beroep dat Muermans aanspande. Volgens Acda zijn er niet eerder belichte aanknopingspunten voor het scenario dat Muermans onschuldig is. Daarom deed hij op het allerlaatste moment het verzoek om zeven getuigen te horen. Vorig jaar zag het hof daar geen heil in, maar nu mogen oud-accountant F. en hoofdrolspeler Jan van V. alsnog gehoord worden. De zaak wordt in het najaar vervolgd.

Bron: De Limburger