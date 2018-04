Ook premie werkhervattingskas straks niet meer sectoraal

Volgens het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden de premies voor de Werkhervattingskas (Wkh) voor kleine en middelgrote bedrijven per 2020 niet meer (deels) sectoraal opgebouwd. Het is de bedoeling om helemaal afscheid te nemen van de sectorindeling. Over het wetsvoorstel loopt nog een internetconsultatie.

Kleine en middelgrote werkgevers (deels) betalen als ze geen eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Het kabinet wil deze premies vervangen door een andere premiesystematiek. Daarover moet nog wel gesproken worden met de sociale partners. De premie voor de Werkhervattingskas financiert de eerste 10 jaar van de WGA en de Ziektewet en wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Werkgevers ontvangen daarover jaarlijks een premiebeschikking van de Belastingdienst. Dat systeem gaat nu verdwijnen.

Vervuiler betaalt

Een andere premies werknemersverzekeringen die een werkgever nu nog moet betalen, is de sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW). De hoogte van deze sectorpremie is afhankelijk van de beroeps- of bedrijfstak waarin de organisatie actief is, waarbij de Belastingdienst kijkt naar de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten bij de aanmelding van de organisatie als werkgever. Hierbij geldt ´de vervuiler betaalt´. Zo betaalt onder meer de uitzendsector een hoge premie, omdat de uitstroom naar de WW relatief hoog is.

Hoog en laag

Het concept-voorstel WAB bevat een voorstel om de bestaande WW-premies die werkgevers betalen, te vervangen door één hoog en één laag tarief. De sectorfondsen kunnen dan verdwijnen. Het risicoprofiel blijft meetellen, de basis van solidariteit met het oog op ziekte en arbeidsongeschiktheid moet blijven en het nieuwe stelsel moet rekening houden met de mate waarin werkgevers hun eigen ZW- en WGA-risico kunnen beheersen. Verder moet het stelsel moet bijdragen aan een goede balans tussen de collectieve verzekering bij UWV en het eigenrisicodragerschap. En tenslotte moet ook de Belastingdienst met de systematiek uit de voeten kunnen.