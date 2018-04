Top 15 voor de Exact Cloud Award 2018 bekend

Ruim 500 ondernemers droegen hun accountants- of administratiekantoor aan voor de Exact Cloud Awards. 60 kantoren hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Aan de jury de taak om de top 15 te selecteren….

Pittige vragenlijst

Vragen zoals ‘Hoe draag je bij aan het realiseren van de businessplannen van je klanten?’ en ‘hoe zet je kantoor moderne technologie in bij de bedrijfsprocessen?’ maken antwoorden niet vrijblijvend. Om kans te maken op de top 15 moeten kantoren op deze, en andere vragen, een sterk antwoord hebben.

Dat er veel veranderd is in de afgelopen jaren blijkt uit de aanmeldingen. Zo valt het Perry Telle (NOAB) op dat procesoptimalisatie en dashboarding nu echt doorgebroken is bij veel kantoren.

Verbreding dienstverlening

‘Bij de aanmeldingen zitten mooie voorbeelden van verdieping en verbreding van de dienstverlening,’ zegt Frans Heitling (Accountancy Vanmorgen). Door juryvoorzitter Martin van Vliet (Exact) werd daarnaast opgemerkt dat de norm van online samenwerken onder succesvolle kantoren erg hoog is. De top 15 werkt in meer dan 75% van de gevallen online samen met hun klanten.

Innovatie

‘Op innovatief vlak zien we dat veel kantoren inzetten op bestaande technologie. Die koppelen. Een enkeling is echt zelf de technologie aan het ontwikkelen,’ constateert Menno Kooreman (SRA). Koen de Jong (winnaar 2017/2018) vindt het mooi dat er veel jonge en ondernemende kantoren meedoen.

Totaalplaatje

Maar wat onderscheidt de top 15 dit jaar van de massa? Waar in de voorgaande jaren er nog een kans was de top 15 te halen als je uitblonk in innovatie of samenwerking moesten de kantoren nu echt met een solide totaalplaatje komen.

De 15 genomineerden kantoren

Dat de kantoren die meedingen naar een Cloud Award ieder jaar beter worden is duidelijk, maar wie hebben de top 15 dit jaar gehaald? Na een lang en zorgvuldig beraad heeft de 5-koppige jury de volgende 15 kantoren genomineerd.

Van top 15 naar top 6

De top 15 is de eerste stap naar mogelijke winst van een Cloud Award. De top 6 wordt mede bepaald door de stemronde. Wie van de genomineerden heeft de 6e Exact Cloud Award volgens jou dubbel en dwars verdiend? Stemmen op 1 van deze kantoren kan tot 22 juni via: www.cloudaward.nl

Juryberaad

Bij het interpreteren van het aantal stemmen kijkt de jury ook naar de relatieve grootte van het kantoor en de beantwoording van de vragenlijst door het kantoor. Dus alle kantoren, groot en klein, maken een volwaardige kans op de Exact Cloud Award.

De 6 genomineerden die hier het beste uitkomen mogen zich in september presenteren aan de jury. Tijdens Exact Live op 10 oktober worden de winnaars bekend gemaakt.

STEM NU