Publiek kan stemmen voor beste accountancykantoor

Tot 8 oktober kan er gestemd worden voor de Exact Crowd Award 2021. Daarnaast zal een vakjury winnaars kiezen in drie andere categorieën.

Uit alle inzendingen selecteerde de vakjury in september een top 10 van kantoren. Zij vervullen een voortrekkersrol in de veranderende accountancywereld. Er zijn vier prijzen te vergeven. Naast een publieksprijs (de Crowd Award) is er de Cloud Award, Innovatie Award en Samenwerking Award. De vier uiteindelijke Cloud Award-winnaars worden op donderdag 14 oktober bekendgemaakt tijdens een speciaal diner voor genodigden.

Tien finalisten strijden om vier awards

De top-10 bestaat uit de volgende kantoren (op alfabetische volgorde):

Afier Accountants Adviseurs A-kantoor Amolé BVL & Co accountants en adviseurs Clarus Administraties deFinanseurs Dijck & De Ridder FTF finance Rockit Finance Worrell & Jetten Accountants en Adviseurs

Op 27 september hebben deze finalisten hun inzending verder toegelicht tijdens een pitch aan de vakjury, bestaande uit Annelie Snijder van SFAA, Eric van den Bogaart van Slooten van den Bogaart, Niels van Ham van Accountancyworld, Marco Moling van Accountax, Simon Voorbergen van ROI Financials en Martin van Vliet van Exact.

Stemmen voor de Crowd Award kan hier tot 8 oktober 09:00 uur.