ROI Financials wint Exact Cloud Award

ROI Financials is bij de verkiezing van de Exact Cloud Awards uit de bus gekomen als Cloud Accountant van het jaar. De overige prijzen gingen naar SFAA (innovatie), Sanacount (samenwerking) en Slooten Van den Bogaart (publieksprijs).

Exact reikt jaarlijks de Cloud Awards uit aan accountants- en administratiekantoren die inzetten op innovatie en samenwerking met hun klanten. Dit jaar hebben ruim 300 ondernemers hebben hun accountants- of administratiekantoor genomineerd; 40 kantoren hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Bijna 2.600 mensen hebben gestemd op een van de kandidaten.

Meedenken op microniveau

De winnaars zijn vorige week bekendgemaakt tijdens een online evenement. Tijdens de finale presenteerden de zes finalisten zich aan de vakjury. ROI financials maakte uiteindelijk de meeste indruk met de focus op data en de procesoptimalisaties die zij doorvoeren voor hun kantoor en voor hun klanten. Drie jaar terug is een innovatieslag gemaakt. ‘Kenmerkend voor hun werkwijze is de nauwe samenwerking met hun klanten, die hen in staat stelt tot op microniveau met hen mee te denken’, aldus de jury. ‘De kennis die zij vergaren, zetten zij niet alleen in voor bestaande klanten, maar ook voor nieuwe klanten.’

Samenwerking

De Cloud Award voor samenwerking ging naar Sanacount, dat zich richt op samen met klanten toewerken naar een duurzame toekomst. ‘Deze manier van werken zie je terug bij de introductie van nieuwe oplossingen, die ze eerst uitproberen met een selecte groep klanten. Ook ontwikkelen ze hun eigen duurzame bedrijfsscan’, licht de jury toe.

Publieks-en innovatieprijzen

De Innovatieaward was voor SFAA. ‘Een kantoor dat zichzelf blijft vernieuwen. Het bedrijf is niet bang om te experimenteren of fouten te maken. Daar zit hun potentie.’ Hoogtepunten zijn volgens de jury de groeistrategie ‘The Rockefeller Habits’ en de ‘Brand Promise’, waarbij SFAA de boete betaalt als een belastingaangifte niet tijdig wordt gedaan. De Crowd Award werd uitgereikt aan het kantoor met de meeste publieksstemmen. Dat was met afstand Slooten Van den Bogaart.

Vorig jaar ging de Cloud Award naar Accountant Vast. Medeoprichter Henk Kenter zat dit jaar in de vakjury, die verder bestond uit Novaa-voorzitter Marco Moling, Noab-lid Perry Telle, manager SRA-automatisering Menno Kooreman, Senior Commercial Product Manager Martin van Vliet van Exact en voormalig Accountancy Vanmorgen-hoofdredacteur Frans Heitling.