Exact maakt finalisten Exact Cloud Award bekend

Exact heeft de tien finalisten van de jaarlijkse Cloud Award bekendgemaakt. Uit de inzendingen selecteerde de vakjury een top 10 van kantoren die een voortrekkersrol vervullen in de veranderende accountancywereld. De vier uiteindelijke Cloud Award-winnaars worden op donderdag 14 oktober bekendgemaakt tijdens een speciaal diner voor genodigden.

Martin van Vliet, Senior Product Manager bij Exact en vakjurylid van de Cloud Award: “De Cloud Award-verkiezing is een zoektocht naar accountants- en administratiekantoren die op het gebied van innovatie en online samenwerking een praktijkvoorbeeld zijn voor hun vakgenoten. Door het brede veld aan deelnemers, is een plek in de finale weggelegd voor kantoren die écht bewezen focus hebben op innovatie en samenwerking.”

Tien finalisten strijden om vier awards

De top-10 bestaat uit de volgende kantoren (op alfabetische volgorde):

Afier Accountants Adviseurs A-kantoor Amolé BVL & Co accountants en adviseurs Clarus Administraties deFinanseurs Dijck & De Ridder FTF finance Rockit Finance Worrell & Jetten Accountants en Adviseurs

Op 27 september lichten deze finalisten hun inzending verder toe tijdens een pitch aan de vakjury, bestaande uit Annelie Snijder van SFAA, Eric van den Bogaart van Slooten van den Bogaart, Niels van Ham van Accountancyworld, Marco Moling van Accountax, Simon Voorbergen van ROI Financials en Martin van Vliet van Exact.

De grote winnaar mag zich Exact Cloud Accountant of Exact Cloud Administratiekantoor van het jaar noemen. Ook worden de Cloud Award voor Innovatie en de Cloud Award voor Samenwerking uitgereikt. Tot slot wordt voor de derde keer op rij de Crowd Award toegekend aan het kantoor met de meeste publieksstemmen.