KPMG Zuid-Afrika mag geen publieke instellingen meer controleren

KPMG mag met onmiddellijke ingang geen controles meer uitvoeren in de publieke sector van Zuid-Afrika. Die beslissing nam de auditor-general van Zuid-Afrika dinsdag, nadat KPMG in de afgelopen maanden verstrengeld was geraakt in verschillende boekhoudschandalen. Dit melden verschillende media, onder meer zakenkrant Financial Times.

De laatste klap voor KPMG kwam afgelopen week, toen senior partners Sipho Malaba and Dumi Tshuma nalatig bleken te zijn geweest bij een schandaal bij de controle van de VBS Mutual Bank. Zij namen afgelopen weekeinde ontslag. Ongeveer tweehonderd dossiers moeten nu opnieuw onder de loep worden genomen. Bij de bank is €61 miljoen spoorloos en bleek de financiële administratie een puinhoop. Ondanks dat hebben de partners de boeken telkens goedgekeurd en nergens melding van misstanden gemaakt. KPMG Zuid-Afrika speelde ook al een prominente rol bij een corruptieschandaal rondom de steenrijke familie Gupta die een sterk stempel drukken op het Zuidafrikaanse landsbestuur, in het bijzonder de Zuid-Afrikaanse president Zuma en zijn entourage.