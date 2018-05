Stuurgroep VIW gaat prognose-informatie woningcorporaties uitvragen via SBR

De Stuurgroep Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) gaat de prognose-informatie van woningcorporaties (dPi) 2018 uitvragen op basis van Standard Business Reporting (SBR). Dat meldt de Stuurgroep in een nieuwsbericht. De stabiliteit van CorpoData zou onvoldoende zijn om nogmaals een uitvraag met dit systeem te doen.

Om de informatievoorziening van de woningcorporatiesector te verbeteren, werken Aedes, BZK, de Aw en WSW nauw samen in een stuurgroep. Deze stuurgroep moest op korte termijn beslissen of de prognose-informatie nogmaals door CorpoData kon worden uitgevraagd, of dat hiervoor werd overgegaan op een nieuw systeem: SBR.

Volgens de stuurgroep is er na zorgvuldig beraad besloten om de dPi 2018 uit te vragen op basis van SBR. Als belangrijke reden daarvoor geven zij aan dat de stabiliteit van CorpoData onvoldoende zou zijn om nogmaals een uitvraag met dit systeem te doen.

De komende zomer wordt het nieuwe systeem met een aantal corporaties getest, zodat meer zicht wordt verkregen over de wijze waarop de invoering gaat verlopen. De Stuurgroep stelde ook het gegevensmodel voor de dPi 2018 vast dat op korte termijn officieel wordt gepubliceerd.

Bron: Nieuwsbericht Stuurgroep VIW