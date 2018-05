NBA-stuurgroep publiceert ‘good practices’ voor kwaliteitsgerichte cultuur

De Stuurgroep Publiek Belang van de NBA heeft zes ‘good practices’ gepubliceerd van Big Four-kantoren die als voorbeeld moeten dienen van een cultuur die gericht is op kwaliteit. “Hiermee delen accountantskantoren hun ervaringen op het gebied van kwaliteitsverbetering, zodat andere kantoren deze kunnen gebruiken voor hun eigen verbeterprogramma.”

In de publicatie worden zes vragen behandeld: hoe doe je een goede oorzakenanalyse, hoe laat je je missie, visie en strategie leven, hoe creëer je een kwaliteitsgerichte cultuur, hoe bewaak je de kwaliteits- en veranderagenda, hoe draag je de toon aan de top uit en hoe breng je beoordelen en belonen in lijn met kwaliteit? “Aan de hand van gesprekken met professionals uit de praktijk zijn deze good practices in deze publicatie als handvatten uitgewerkt. De voorbeelden betreffen zowel structuur als cultuur: systemen enerzijds, gedrag, normen en waarden anderzijds. De good practices zijn voorbeelden van grote kantoren, maar ook zeer bruikbaar voor kleinere kantoren, en toepasbaar voor bestuurders, partners en werknemers.”

De voorbeelden komen uit de organisaties van Deloitte, EY, KPMG en PwC. Na de zomer organiseert de NBA masterclasses voor beleidsbepalers van grote en kleine kantoren voor het bespreken en verdiepen van good practices binnen de sector.