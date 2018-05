Wolters Kluwer op koers

Wolters Kluwer heeft in Q1 meer winst gemaakt. Het concern dat (online) informatie levert aan accountants, fiscalisten, juristen en zorgprofessionals, zegt de voor dit jaar afgegeven winstverwachting te realiseren.

Wolters Kluwer rekent dit jaar op een winstmarge van 22,5% tot 23,0%. Vorig jaar lag dit percentage nog op 22,2%. In het eerste kwartaal steeg de marge licht, aldus een handelsbericht. Dat de omzet met 8% daalde, was volledig toe schrijven aan wisselkoerseffecten. Wolters Kluwer haalt een groot deel van zijn omzet in de VS, maar rapporteert in euro’s. De dure euro zat het concern dwars.