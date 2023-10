Wolters Kluwer verwerft Nederlandse leverancier belastingoplossingen

Wolters Kluwer Legal & Regulatory (LR) neemt MFAS over, een Nederlandse leverancier van praktische belastingoplossingen en productiviteitstools. MFAS zal deel gaan uitmaken van Wolters Kluwer LR Benelux, dat een toonaangevende aanbieder is van informatieoplossingen en software voor juridische en belastingprofessionals in Nederland.

Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft MFAS veel praktische belastingcontent en tools ontwikkeld die de dagelijkse workflow van professionals verbeteren, waaronder checklists, sjablonen en berekeningsmodellen. Deze oplossingen worden gebruikt door duizenden belastingspecialisten, accountants en financiële planners in heel Nederland om hun cliënten proactief te ondersteunen in een steeds veranderend belastinglandschap. De diensten van MFAS zullen worden geïntegreerd in het productportfolio van Wolters Kluwer. Afgezien van de twee oprichters heeft MFAS geen werknemers. De overname zal een immateriële impact hebben op de winst van Wolters Kluwer en men verwacht een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) boven de kosten van het geïnvesteerde kapitaal na belasting van Wolters Kluwer (8%) te behalen binnen 3 tot 5 jaar.

Rimco Spanjer, vicepresident en Managing Director van Wolters Kluwer LR Benelux: “MFAS is een belangrijke speler op de Nederlandse praktische belastingcontentmarkt die aansluit bij onze bestaande, onderscheidende software en onderzoekscontent voor juridische en belastingprofessionals. We zijn verheugd de op de praktijk gerichte benadering van de belastingoplossing van MFAS toe te voegen aan ons aanbod, wat aansluit bij onze strategie om klanten te bedienen met deskundige oplossingen die diepgaande domeinkennis combineren met de nieuwste technologie.”

Henry Meijer, oprichter en CEO van MFAS: “Gedurende de afgelopen dertig jaar hebben we samengewerkt met onze cliënten om oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de steeds veranderende behoeften van belastingprofessionals. Het spannende nieuws van vandaag biedt talloze mogelijkheden voor zowel MFAS- als Wolters Kluwer-klanten. We kijken ernaar uit deel uit te maken van Wolters Kluwer LR Benelux en gebruik te maken van de uitgebreide expertise in software en geavanceerde technologieën, om blijvende innovatie te bieden aan onze groeiende klantenkring.”