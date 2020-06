Belastingadviseurs stellen Wolters Kluwer aansprakelijk voor schade door falend Avanzer

Wolters Kluwer worstelt nog altijd met aangifteprogramma Avanzer Aangifte, nadat veel belastingadviseurs dit voorjaar vanwege technische problemen met de vernieuwde software lange tijd geen belastingaangiften konden indienen. Veel belastingadviseurs die de software gebruiken en in de problemen zijn gekomen stellen Wolters Kluwer daarvoor aansprakelijk, meldt het Register Belastingadviseurs (RB) aan Accountancy Vanmorgen. De grootste problemen lijken inmiddels te zijn opgelost, maar er zijn nog altijd verschillende modules binnen het programma die niet functioneren, bevestigt Wolters Kluwer zelf. Het bedrijf geeft aan met individuele belastingadviseurs in gesprek te zijn over oplossingen.

‘Gigantische problemen’

‘De problemen met Avanzer zijn gigantisch groot geweest’, schetst Peter Goossens van het bureau vaktechniek van Register Belastingadviseurs (RB). ‘In februari wil je als belastingadviseur gaan beginnen met de aangiften, maar dat kon gewoon niet. Kluwer heeft voor hun software een nieuw platform gekozen dat min of meer modulair is opgebouwd. Je hebt bijvoorbeeld een module met de kale gegevens van de aangifte, één met de rapportage en één voor de communicatie met de Belastingdienst, ook nog gesplitst voor de IB- en de VPB-stroom.’ De afgelopen periode werden steeds losse nieuwe modules uitgeleverd, vertelt Goossens. ‘Men is bij Kluwer de eerste periode vooral bezig geweest om de IB-functionaliteiten op orde te krijgen. Op een gegeven moment konden er dus wel aangiften inkomstenbelasting worden opgesteld, maar de rapportagemodule voor de klantenrapportage is bijvoorbeeld heel laat uitgeleverd. Klanten moesten er dus maar op vertrouwen dat de berekening klopte van wat ze terugkrijgen en daarmee akkoord gaan. Hoe dat bedrag tot stand was gekomen kon de adviseur niet overleggen. Ik zou me daar als klant heel ongemakkelijk bij voelen, het is dan tekenen bij het kruisje. De eerste deadline voor aangiften is op 1 april en de functionaliteit om aangiften inkomstenbelasting in te dienen bij de Belastingdienst is volgens mij pas op 30 of 31 maart opgeleverd.’

Aansprakelijkstelling

Nadat in februari veel leden klaagden is het RB het gesprek aangegaan met Wolters Kluwer, vertelt Goossens. ‘Dat heeft er toe geleid dat we wat beter zicht kregen op het moment waarop bepaalde functionaliteiten zouden worden opgeleverd. Daarnaast hebben we bekeken hoe we individuele leden kunnen ondersteunen en daarom hebben we modellen ter beschikking gesteld waarmee leden Kluwer in gebreke kunnen stellen door te wijzen op wanprestatie en hen op een juridisch juiste manier aansprakelijk kunnen stellen.’ Het RB heeft daarnaast onderzocht of er een mogelijkheid was om als belangenorganisatie namens de leden het gesprek aan te gaan over eventuele compensatie. ‘Maar Kluwer heeft kenbaar gemaakt elk lid een individuele maatwerkoplossing te willen bieden. Op zich is dat ook wel logisch, want de ene gebruiker is de andere niet. Ze hebben een toezegging gedaan dat iedereen op relatief korte termijn individueel wordt benaderd.’

Aantal gedupeerden

Goossens weet dat er in elk geval ongeveer 60 tot 70 RB-leden gebruik hebben gemaakt van de beschikbaar gestelde modellen en dat er ook leden zijn die Wolters Kluwer zonder hulp aansprakelijk hebben gesteld. Hoeveel belastingadviseurs er in totaal van plan zijn om schade te claimen is niet bekend. ‘We weten op basis van informatie die we van de Belastingdienst hebben gekregen dat ongeveer 14 tot 15 procent van alle aangiften door een intermediair via het pakket van Kluwer worden gedaan.’ Bij SRA gaat het maar om een klein deel van de achterban, weet Manager Automatisering Menno Kooreman. ‘Kantoren waarvan wij wisten dat zij Avanzer gebruikten hebben wij zelf gebeld en daar was het beeld wisselend: er waren kantoren die het pragmatisch hadden opgelost of niet volledig afhankelijk waren van de Avanzer software, er was ook een kantoor bij die wel aangaf er werk van te willen maken bij Wolters Kluwer.’

Schade

De schade bij belastingadviseurs als gevolg van de problemen met Avanzer zit voor een groot deel in niet-declarabele uren, vertelt Goossens. ‘Leden hebben veel meer uren moeten maken voordat een aangifte uiteindelijk ingediend kon worden. Om een idee te geven: van de NAW-gegevens mag je normaal gesproken verwachten dat die 1 op 1 naar het nieuwe pakket worden overgezet. Maar in één van de eerste versies die door Kluwer is uitgeleverd bleek dat de geboortedatum niet goed was overgezet. Daar besteedt een adviseur normaal nooit aandacht aan, tenzij het tot rare uitkomsten gaat leiden. Als je bijvoorbeeld nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, maar in de aangifte ineens een ouderenheffingskorting ziet.’ Dat betekende voor belastingadviseurs die Avanzer gebruiken veel extra controlewerk. Goossens: ‘Dat is natuurlijk heel vervelend. En zo waren er in eerste instantie nog veel meer dingen die niet goed werden uitgevoerd. Daardoor kostte een aangifte waar je normaal misschien een half uur mee bezig was nu een uur of anderhalf. Plus het feit dat je natuurlijk veel meer overleg met de klant hebt, die zich afvraagt waar alles blijft. Dus leden hebben heel veel extra uren moeten draaien voor werkzaamheden die normaliter een beetje lopende band-achtig werk zijn. En zeker in de particuliere sector worden er vaak vaste prijsafspraken gemaakt, dus de belastingplichtige gaat niet meer betalen omdat het softwarepakket van de belastingadviseur het niet doet.’

Verdere afhandeling

De indruk van RB’er Goossens op basis van ervaringen van leden is dat de meeste functionaliteiten van Avanzer inmiddels opgeleverd lijken te zijn. ‘Of ze allemaal optimaal functioneren weet ik niet. Het lijkt er op dat het pakket nu voor een groot deel doet wat het zou moeten doen, maar of het allemaal optimaal is kunnen we niet beoordelen.’ Menno Kooreman van SRA ziet dat er hard aan oplossingen wordt gewerkt. ‘Los van de vraag of het Wolters Kluwer gelukt is om de problemen tijdig en adequaat op te lossen, kregen wij de indruk dat ze de kwestie wel heel serieus namen en er veel effort in wilden steken om er met gedupeerde klanten uit te komen. De afhandeling daarvan is iets tussen kantoor en leverancier, wij hebben daar geen betrokkenheid bij gehad.’ RB’er Goossens weet dat het bedrijf daar ook druk doende mee is. ‘Een hoop leden hebben al een voorstel gehad. Het is vervolgens aan leden zelf om dat te accepteren of eventueel een civiele procedure aan te spannen. Met de modellen die het RB heeft verstrekt is daar in elk geval een juridische basis voor.’

Reactie Wolters Kluwer

‘Sinds jullie berichtgeving eind maart zijn er vanzelfsprekend stappen gezet om de problemen op te lossen’, meldt woordvoerder Renée Reijers van Wolters Kluwer. ‘Het resultaat was dat belastingadviseurs en accountants voor 1 april de IB particulieren hebben kunnen indienen en voor 1 mei de IB ondernemers. Ook is de vennootschapsbelasting beschikbaar voor enkelvoudige aangiftes.’ Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de modules Vennootschapsbelasting voor Fiscale Eenheden, het M-formulier, het C-formulier (de formulieren hiervoor zijn beschikbaar, dus gebruikers kunnen deze wel insturen. Er wordt alleen nog gewerkt aan de rapportagefunctionaliteit) en XML-import voor het importeren van de jaarstukken en de VIA, schetst Reijers. ‘We verwachten deze modules in de komende maand af te ronden. Dan kunnen de belastingadviseurs alle aangiften opstellen, delen met de klant en indienen bij de Belastingdienst. Verder hebben onze mensen dagelijks contact met klanten om met hen tot individuele oplossingen te komen die recht doen aan hun specifieke situatie. Ook met het bestuur van RB hebben we korte lijnen; we houden hen continue op de hoogte van de ontwikkelingen.’

MH