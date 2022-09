Wolters Kluwer trekt de stekker uit door problemen geplaagde fiscale aangiftesoftware

Gebruikers van Avanzer Aangifte zullen snel een nieuw aangifteprogramma moeten zoeken. Wolters Kluwer stopt per 31 december met de fiscale aangiftesoftware, die sinds een vernieuwing in 2020 met grote problemen kampte.

Problemen en aansprakelijkstelling

Belastingadviseurs en andere gebruikers van Avanzer klaagden kort na de lancering steen en been over de gebrekkige functionaliteit, waarna het Register Belastingadviseurs (RB) aan Accountancy Vanmorgen liet weten dat veel belastingadviseurs uit de achterban plannen hadden om Wolters Kluwer aansprakelijk te stellen voor de schade.

Stekker uit Avanzer

Veel van de problemen bleven echter ook de afgelopen tijd de kop opsteken. Wolters Kluwer heeft nu besloten om helemaal te stoppen met het programma. Gebruikers zijn daarover vorige week per brief geïnformeerd. Avanzer Aangifte blijft tot het einde van dit jaar toegankelijk, daarna wordt het programma niet langer aangeboden, ondersteund of verder ontwikkeld.

Wolters Kluwer gaat in de korte brief niet in op de reden van het stopzetten van Avanzer, maar laat gebruikers wel weten dat er een overeenkomst met Exact is gesloten, ‘die een vergelijkbaar product te bieden heeft, Exact Online Fiscaal.’ De twee partijen hebben daarom samen ‘een proces gecreëerd om over te stappen. We zullen u tijdens dit migratietraject blijven ondersteunen.’

Reactie Wolters Kluwer

Accountancy Vanmorgen vroeg Wolters Kluwer onder anderen naar de overwegingen om met Avanzer te stoppen en vroeg om een reactie op de onvrede en aansprakelijkstellingen door gebruikers. Woordvoerder Raymond Koning komt daarop alleen met een korte verklaring:

‘Als standaard onderdeel van onze bedrijfsvoering voert Wolters Kluwer een continue evaluatie uit van ons productportfolio. Als onderdeel van deze evaluatie hebben we besloten om Avanzer Aangifte per 31 december 2022 stop te zetten. Klanten zijn op de hoogte gebracht van de stopzetting en we hebben een migratieproces aangeboden naar Exact Online Fiscaal als alternatief voor Avanzer Aangifte.’

Negatieve reacties gebruikers

Op social media zijn verschillende gebruikers van Avanzer te vinden die bepaald niet te spreken zijn over het snelle stopzetten van het softwareprogramma:

Kluwer is tot de conclusie gekomen dat ze geen aangiftesoftware meer wil aanbieden en stopt met #Avanzer eindejaar. Ze raden #Exact Online Fiscaal aan. Nu was het af en toe afzien met Avanzer, maar het was wel vriendelijk qua prijs, wat ik niet direct van #Exact verwacht. pic.twitter.com/SMnKAjZlPH — Cecile Schijven (@CecileSchijven) September 8, 2022

Avanzer leverancier van fiscale aangiftesoftware informeert – vandaag – haar klanten dat ze de levering van #Avanzer aangifte per 31 december 2022 beëindigd. Klanten worden geadviseerd om naar #FiscaalGemak #Exact over te stappen. Hoezo onprofessioneel? #WoltersKluwer #belasting pic.twitter.com/kPAPK6waGM — Ad_minamsterdam (@Ad_minamsterdam) September 8, 2022

Werk al JAAAAAREN met Kluwer Avanzer fiscale Software. Krijg gister een berichtje dat ze er per 31-12-2022 MEE STOPPEN !!!!! Onvoorstelbaar s;echte manier van doen. ( ook al doen ze voor komen dat ze een vervanger hebben $$$$ ) Ik had een klere dag gister en een pens vol werk. — hadabelastingen (@hadabelastingen) September 9, 2022

MH