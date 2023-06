Personalia: Wolters Kluwer benoemt Bas Kniphorst in tax- en accountingdivisie

Wolters Kluwer Tax & Accounting heeft Bas Kniphorst per 1 juni benoemd tot executive vice president en managing director voor TAA Europe. Hij vervulde hiervoor dezelfde functie bij het onderdeel Legal & Regulatory (LR) Benelux.

Kniphorst trad in 2001 in dienst bij Wolters Kluwer en heeft uitgebreide leidinggevende ervaring binnen verschillende divisies, waarbij hij leidinggevende functies bekleedde voor zowel TAA als LR in Europa, Noord-Amerika en Azië. Hij speelde onder meer een belangrijke rol bij de Amerikaanse lancering van CCH Axcess iQ – de eerste op kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossing voor Amerikaanse accountants die belastingnieuws combineert met bruikbare klantinformatie. ‘Het is een eer om terug te keren naar de Tax & Accounting-divisie en ik ben enthousiast over de kansen die we in Europa voor ons hebben.’

Kniphorst heeft een Master of Arts in International Studies en een Bachelor of Arts in Economics and Politics van Durham University, Verenigd Koninkrijk.