Nederlandse bedrijven ervaren meer fraude

In Nederlandse bedrijven komen vaker fraudegevallen voor dan elders in de wereld, blijkt uit een onderzoek van EY. Desondanks vinden Nederlandse bestuurders zonder uitzondering dat een bedrijf vooral moet kunnen aantonen integer te handelen.

Corruptie en fraude blijven een hardnekkig probleem, leidt EY af uit de Global Fraud Survey, ook al is er de afgelopen zes jaar voor meer dan 11 miljard dollar aan boetes opgelegd. EY bevroeg 2.550 bestuurders in 55 landen. Van hen vindt 38% dat omkoping en corruptie in de zakenwereld sterk aanwezig blijven.

Fraudeperceptie hoger bij jongeren

In Nederland geeft 17% van de deelnemers aan dat het bedrijf in de laatste twee jaar met “een significante fraude” te maken heeft gehad. Wereldwijd ligt dat percentage op 11%. Daarbij zeggen in ons land met name de 45-minners dat er van fraude sprake is geweest: daar ligt het percentage tussen de 25% en 30%. Bij oudere respondenten ligt dat rond de 10%. In totaal geeft 6% aan dat omkoping op brede schaal plaatsvindt in het bedrijfsleven; 8% zegt dat het in de eigen bedrijfstak gemeengoed is om op die manier contracten binnen te halen. Wel vindt iedereen het belangrijk dat het bedrijf kan aantonen integer te handelen.

Verantwoordelijkheid wordt bij top neergelegd

Volgens Brenton Steenkamp, die bij EY leiding geeft aan de Nederlandse fraudeonderzoekstak, stijgt het corruptieniveau wereldwijd. “Bedrijven blijven hiermee kwetsbaar voor omvangrijke financiële- en reputatieschade. Bovendien wordt in Nederland de druk vanuit de toezichthouders opgevoerd. Dat het aantal fraudezaken in Nederland nog zo hoog is, geeft aan dat hier alle reden toe is.” Hoewel iedereen het belangrijk vindt dat het eigen bedrijf als integer wordt ervaren, vindt een relevante groep van 13% anderzijds dat contante betalingen geoorloofd zijn als dat belangrijk is voor het voortbestaan van het bedrijf. In Nederland vindt 62% van de respondenten dat het management en het bestuur in plaats van individuen hoofdverantwoordelijk zijn voor een integer handelend bedrijf. “Het is een grote uitdaging voor bestuurders om te bouwen aan een robuuste cultuur van integriteit en compliance, waarbij medewerkers juist handelen omdat dat de juiste manier is en niet alleen omdat een gedragscode dat voorschrijft.”