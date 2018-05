Geen gebruik is ook gebruik

Ook het niet gebruiken van een onroerende zaak kan uitgelegd worden als een vorm van gebruik. Zeker als de tent bewust leeg staat, met de boedel er nog in. De Rechtbank Noord-Holland boog zich daarover in een zaak waarin een ondernemer een WOZ-aanslag was opgelegd ondanks het opzeggen van de huur.

Het betrof een ondernemer die sinds 1 juli 2015 voor een periode van vijf jaar een bedrijfsruimte huurde. Op 6 december 2016 kwamen de ondernemer en de verhuurder in goed overleg overeen de huurovereenkomst per 31 december 2016 te beëindigen. Het pand zou op 31 december 2016 leeg zou worden opgeleverd aan de verhuurder. Uiteindelijk werd het, doordat er een weekeinde tussen zat, twee dagen later. In de tussenliggende tijd werd er nog opgeruimd en gepoetst. Op maandag 2 januari 2017 werd het pand leeg opgeleverd en de sleuteloverdracht werd op 6 januari 2017 overgedragen. De ondernemer keek lelijk op zijn neus toen hij eind februari 2017 een OZB-aanslag ontving als gebruiker over heel 2017.

Goederen aanwezig

Noch de gemeente, noch de rechtbank betwistte de feiten rond de oplevering en sleuteloverdracht, en evenmin dat de ondernemer de ruimte niet meer gebruikte. Maar tot 2 januari 2017 waren nog wel goederen van de ondernemer in de bedrijfsruimte aanwezig. Dus was hij nou nog gebruiker of niet? Volgens de gemeenteverordening is OZB-gebruikersbelasting verschuldigd als aan het begin van het jaar een onroerende zaak wordt gebruikt. De Hoge Raad heeft al eerder aangegeven dat het uitgangspunt voor het begrip gebruik van een onroerende zaak is: het metterdaad bezigen ter bevrediging van de eigen behoeften. Met andere woorden: het puur beschikbaar houden van de onroerende zaak is niet genoeg, er moet ook iets gedaan worden. Maar opzettelijke leegstand is ook een vorm van gebruik. En dan mag daar belasting over worden geheven. Maar in het geval van de ondernemer gebeurde er op 1 en 2 januari niet meer dan opruimen en schoonmaken. Daarom liep het voor de ex-huurder goed af en werd de OZB-aanslag vernietigd, luidde de uitspraak.