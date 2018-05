Het vakantiegeld mag weer flink rollen

Deze week wordt meer vakantiegeld dan ooit uitgekeerd. Het totaalbedrag dat werknemers in ons land ontvangen, stijgt in totaal met ongeveer 5 %, blijkt uit berekeningen van het economisch bureau van ING.

De verwachting is dat de ontvangers het geld flink laten rollen als gevolg van het hoge consumentenvertrouwen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het aantal werknemers met een baan. Momenteel zijn dat er 7,7 miljoen, een toename van drie procent ten opzichte van begin vorig jaar.

Schulden aflossen

Twee van de drie ontvangers (65%) is van plan het geld uit te gaan geven: 38% geeft het uit aan vakantie, 27% aan andere zaken. Terwijl de groep die het geld aan vakantie zegt uit te geven de afgelopen twee jaar licht is gedaald, zeggen steeds meer mensen dat ze het geld spenderen aan andere zaken. Ruim één op de drie respondenten (35%) geeft het geld niet uit, maar zet het opzij of gebruikt het om schulden af te lossen. Deze laatste groep wordt langzaam kleiner. Drie jaar terug gebruikte nog 40% het vakantiegeld om de buffers aan te vullen. Destijds was het economisch klimaat een stuk guurder: de regering haalde de broekriem aan en het consumentenvertrouwen lag op een historisch laag niveau.

Jongeren sparen

Jongeren gaan anders om met het vakantiegeld dan ouderen. Onder jongeren is slechts de helft van plan het vakantiegeld uit te geven. Bijna 30% van de twintigers zal het geld aanwenden om te sparen. Dit is niet vreemd. Jongeren hebben over het algemeen flink lagere buffers dan ouderen. Vakantiegeld kan helpen die buffers aan te vullen. Vermogensopbouw wordt voor jongeren bovendien belangrijker, nu zij eigen geld mee moeten brengen bij het kopen van een hun eerste huis. Dertigers en veertigers gebruiken het vakantiegeld relatief iets vaker om schulden af te lossen. Zij kampen het vaakst met een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van hun woning.

Liefst in één keer

De hoogte van het vakantiegeld is ongeveer 8% van het bruto jaarloon en daarmee ruwweg een maandsalaris. Werknemers en werkgevers zouden ook kunnen afspreken om het maandsalaris met 8% te verhogen. Dan kunnen werknemers het geld zelf sparen, of het geld eerder aanspreken als ze dat willen. Die vrijheid blijkt echter geen populaire optie. Jong en oud ontvangen het hele bedrag het liefst in één keer. Dat consumenten niet zo snel mogelijk willen beschikken over hun geld lijkt enigszins verrassend. Keuzevrijheid is immers waardevol en het eerder beschikken over (een deel van) je vakantiegeld kan voordeel opleveren. Dat consumenten toch kiezen voor het gehele bedrag in één keer kan te maken hebben met zelfbescherming: als je in de tussentijd niet aan het geld kunt komen, dan kun je ook niet in de verleiding komen het eerder dan gepland te besteden.