Legrand en Parkmobile hebben beste finance-teams

De finance-teams van Legrand Nederland en Parkmobile zijn uitgeroepen tot ‘Best Finance Teams of the Year’. Voor de prijs, die voor het eerst werd uitgereikt, was ook EY Finance Navigator in de race.

Legrand, gespecialiseerd in elektrische en digitale infrastructuur in gebouwen, won de prijs in de categorie grote organisatie. Het finance-team boekte verbetering op het gebied van IT, processen en gedrag. Volgens Vincent van Kemenade, financial director bij Legrand, is het team getransformeerd van traditioneel transactieverwerking, kostenfocus en terugkijken naar meer analyseren, vooruitkijken, samenwerken met andere disciplines en grotere betrokkenheid bij al dan niet strategische projecten. Parkmobile werd winnaar in de categorie kleine en middelgrote organisaties. Kernpunt bij de ontwikkelaar van digitale parkeeroplossingen was vernieuwing in een snelgroeiende, dynamische en disruptieve business. “We zijn opgeschoven van een traditionele finance afdeling naar een adviseur van de business en strategy”, aldus Roald van Dijk, CFO van Parkmobile.

Finance-teams worden multidisciplinair

Volgens juryvoorzitter Claire Tange was het niveau van de kandidaten hoog. “Ze laten zien dat finance echt een multidisciplinair vakgebied wordt, waar je samenwerkt aan complexe uitdagingen.” In de jury zat ook Frank Verbeeten, hoogleraar Accounting aan de Vrije Universiteit. De prijs is een initiatief van uitgever Vakmedianet.