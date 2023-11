Qconcepts snelste groeier van Zuid-Nederland

Qconcepts, vorig jaar nummer 33 in de AV top 50, heeft voor de elfde keer op rij een FD Gazelle-award gewonnen. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan snelgroeiende bedrijven. Dit jaar is het extra prijs, want Qconcepts blijkt de snelst groeiende organisatie van Zuid-Nederland te zijn.

Bovendien is het bedrijf ook nog een van de vijftien ‘robuuste groeibedrijven’. Cor Pijnenburg, mede-oprichter en partner, geeft als speerpunten aan dat medewerkers professionals hun ambities kunnen realiseren en dat Qconcepts als organisatie autonoom blijft. ‘Daarom zetten we sinds onze oprichting sterk in op groei: het zorgt ervoor dat we kunnen investeren in innovatie, opleidingen en kwaliteit. Ook de komende jaren hebben we stevige groeiambities: we zijn ervan overtuigd dat we door het werken met ervaren professionals, het luisteren naar onze mensen, onze geleverde kwaliteit en onze focus op audit een waardevolle werkgever zijn voor vele financials.’

Meer uitdagende opdrachten en meer talent

De groei levert volgens Pijnenburg ook complexere en meer uitdagende klantopdrachten op, ‘wat ons ook aantrekkelijker maakt voor nieuw en opkomend talent in de auditsector’. ‘Voor onze collega’s creëren we kansen om een eigen klantenportefeuille op te bouwen, wat wordt onderstreept door het feit dat we inmiddels al 24 tekenbevoegde accountants hebben.’

De Gazellen-awards worden uitgereikt aan bedrijven die tussen 2020 en 2022 met ten minste 20 procent in omzet zijn gegroeid, geen krimp boekten in 2022 en bovendien winstgevend het laatste jaar afsloten.