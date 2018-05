Eumedion: paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ in bestuursverslag

Eumedion ondersteunt het voorstel van de NBA om altijd een paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ in het bestuursverslag op te nemen. Beleggers krijgen daardoor inzicht in risico’s, onzekerheden en veronderstellingen die op de korte en langere termijn de continuïteit van de onderneming beïnvloeden.

Dit schrijft Eumedion in zijn commentaar op de NBA ‘green paper’ over de communicatie van ondernemingen en accountants op het terrein van continuïteit. ‘Eumedion onderschrijft het belang van getrouwe informatie over de continuïteit van ondernemingen. Hierbij hecht Eumedion aan het handhaven van de huidige termijn waarop continuïteit wordt beoordeeld: over de twaalf maanden na het opmaken van de jaarrekening.’

Controleverklaring

Eumedion vindt dat de accountant in zijn controleverklaring alleen de aandacht moet vestigen op de paragraaf over toekomstbestendigheid als daarvoor een speciale aanleiding is. Eumedion is daarom geen voorstander van het NBA-voorstel om in de controleverklaring standaardzinnen met betrekking tot continuïteit op te nemen. ‘Het voorstel in het green paper om de periode te verlengen naar twee jaar zal volgens Eumedion ten koste gaan van het onderscheidend vermogen van de continuïteitsanalyse. Hoe langer de periode, hoe meer de risico’s ten aanzien van continuïteit van kwetsbare en minder kwetsbare bedrijven op elkaar gaan lijken’, schrijft de corporate governance organisatie. Als de continuïteitsparagraaf zorgvuldig is onderbouwd en getrouw is weergegeven dan hoeft de accountant daar in zijn controleverklaring niet verder op in te gaan.