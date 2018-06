AFM: beheerders crypto-beleggers ontberen kennis over vergunningeisen

De AFM betwijfelt sterk of bestaande en nieuwe marktpartijen die als uitgezonderde beheerder van een beleggingsinstelling in crypto’s actief zijn, kunnen voldoen aan de eisen die horen bij een vergunning. “De AFM heeft ernstige twijfels, onder meer vanwege de risico’s die zijn verbonden aan crypto’s en het beheer daarvan.”

Er zijn veel nieuwe marktpartijen die een beleggingsinstelling in cryptocurrency willen gaan beheren. Er zijn al partijen actief als uitgezonderde beheerder van beleggingsinstellingen in crypto’s. “Dit betekent dat deze partijen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Als gevolg hiervan houdt de AFM geen toezicht op deze partijen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn uitgezonderde beheerders vergunningplichtig.”

Aan een vergunning kleven hoge eisen aan de bescherming van de belangen van consumenten en het waarborgen van een goede werking van de financiële markten, zegt de toezichthouder. “De AFM constateert bij veel marktpartijen echter een (te) beperkte kennis over deze vereisten. In combinatie met de risico’s die verbonden zijn aan crypto’s, heeft de AFM ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening.”

Internationale coördinatie

De marktpartijen hebben een brief gekregen. Die is ook relevant voor toekomstige beheerders van beleggingsinstellingen in cryptomunten, zegt de AFM. “Wereldwijd hebben toezichthouders gewezen op de risico’s van crypto’s en ICO’s. Voorbeelden hiervan zijn kwetsbaarheid voor fraude, manipulatie, gebrekkige waardering, witwassen en andere vormen van criminele activiteiten. Vanwege het sterk grensoverschrijdende karakter van crypto’s maakt de AFM zich sterk voor een internationale coördinatie van de aanpak hiervan. Dit gebeurt in Europees verband via de European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten. Op internationaal niveau is de AFM betrokken bij inspanningen van IOSCO (International Organization of Securities Commissions), het samenwerkingsverband van effectentoezichthouders wereldwijd.”