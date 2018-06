Coalitie wil geen nader onderzoek dividendbelasting

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geeft geen steun aan een motie van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels voor nader onderzoek naar de noodzaak van de afschaffing van de dividendbelasting. Snels kreeg wel de steun van de voltallige oppositie om de Rekenkamer daartoe uit te nodigen, meldt het FD.

Snels spitst zijn oproep toe op de vraag aan wie de afschaffing ten goede komt. Staatssecretaris Snel van Financiën zegt dat dat niet valt na te gaan bij het dividend van beursgenoteerde ondernemingen, ook niet omdat niet valt na te gaan wie vanwege dividendbelasting tot nu toe niet in Nederlandse aandelen belegde. GroenLinks-Kamerlid Snels wil onafhankelijk onderzoek naar het omstreden kabinetsbesluit over de dividendbelasting, maar krijgt daar dus niet voldoende steun voor. Voor een verzoek aan de Algemene Rekenkamer is een meerderheid in de Kamer nodig, hoewel het college ook uit eigen beweging een onderzoek kan starten.

Bron: FD