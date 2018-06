ACM hoeft niet in te grijpen bij zakelijke glasvezelnetten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dinsdag geoordeeld dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de markt voor zakelijke glasvezelnetten in de periode 2016-2018 niet hoeft te reguleren.

Ook in de vorige reguleringsperiode was deze markt ongereguleerd. Volgens ACM is de markt in de tussentijd niet zodanig veranderd dat er nu wel een risico zou bestaan op aanmerkelijke marktmacht van KPN. Het CBb is het daarmee eens. Belangrijke reden daarvoor is dat Eurofiber, de voornaamste concurrent van KPN op deze markt, betoogt dat zij nog steeds goed met KPN kan concurreren. Regulering zou er volgens Eurofiber toe leiden dat KPN verplicht lage prijzen zou moeten hanteren, waardoor zij zelf uit de markt zou worden gedrukt.

Uitspraak: ECLI:NL:CBB:2018:284