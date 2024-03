Beschadigende brief is toch integer: AA komt in hoger beroep van berisping af

Een beschadigende brief sturen over een (voormalig) partner is niet professioneel, maar kan niet als niet-integer worden beoordeeld, zo concludeert het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat draait een eerder besluit van de Accountantskamer in een tuchtzaak tegen drie accountants terug.

Een AA komt daarmee van zijn berisping af; twee anderen zien de klacht alsnog ongegrond verklaard.

De Accountantskamer legde in juli 2021 een berisping op aan een AA, tevens mede-eigenaar van een accountantskantoor, omdat hij een brief aan relaties had gestuurd over de ziekmelding van een zakenpartner na een conflict. De twee accountants die de nieuwe partners zouden worden van het kantoor wisten van de brief, maar zagen geen been in de passage over het conflict en kregen een waarschuwing. De brief was niet enkel een zakelijke weergave van wijzigingen binnen het kantoor, oordeelde de tuchtrechter. ‘In de brief wordt immers gesuggereerd dat klager niet daadwerkelijk ziek is, dat hij vóór zijn ziekmelding al gedreigd heeft met de mogelijkheid om zich ziek te melden en dat hij dat dreigement daadwerkelijk heeft uitgevoerd.’ En die informatie was overbodig, subjectief, beschadigend en grievend voor de klager.

Onjuistheden niet relevant voor oordeel

De drie gaan in beroep tegen de uitspraak. Zo bevat die een aantal feitelijke onjuistheden, aldus de berispte AA. Maar niet is duidelijk op welke manier dat het oordeel heeft beïnvloed, zo stelt het CBb vast. Dat is het met de Accountantskamer eens dat de brief beschadigend en grievend is voor de betrokken zakenpartner, dat de AA met zijn handelswijze het accountantsberoep in diskrediet heeft gebracht en dat hij heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van professionaliteit.

Schending integriteit ernstig verwijt

De Accountantskamer heeft volgens het CBb wel ten onrechte geoordeeld dat de AA door het versturen van de brief niet eerlijk en oprecht heeft opgetreden. ‘Schending van het fundamentele beginsel van integriteit is een ernstig verwijt dat niet licht bewezen wordt geacht. Er bestond in dit geval weliswaar onvoldoende feitelijke grondslag voor het versturen van de brief, maar het college ziet geen grond aan te nemen dat [de AA] daarmee niet integer heeft gehandeld.’ Het CBb draait daarom de berisping terug en zet de maatregel om in een waarschuwing.

Waarschuwingen van tafel

De andere twee accountants profiteren van dat oordeel, want daarmee kan hun waarschuwing niet langer in stand blijven. Die was namelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat zij betrokken waren of in verband werden gebracht met niet-integer handelen van anderen en hebben nagelaten een maatregel te nemen gericht op het beëindigen van dat handelen. Twee hebben daarnaast volgens het CBb afdoende toegelicht dat zij niet op de hoogte waren van de details van het conflict en er bewust voor hebben gekozen om geen standpunt in te nemen. De klacht tegen deze twee wordt daarom alsnog ongegrond verklaard.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19 maart 2024