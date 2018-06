Unie van Waterschappen wil nieuw belastingstelsel na 2021

De Unie van Waterschappen legt een voorstel voor een nieuw belastingstelsel voor aan de leden. Het nieuwe stelsel kan naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden. Een forse stijging van de waterschapslasten voor boeren is met de voorstellen van de baan. In het definitieve voorstel worden diffuse verontreinigingsbronnen zoals die vanuit de landbouw niet belast met een heffing.

De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer verdeeld worden over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer, noemt de Unie van Waterschappen als motivatie voor de herziening. Omdat Nederland grote regionale verschillen kent, zou daarnaast meer ruimte nodig zijn voor maatwerk.

De waterschappen hebben drie belastingen. De voorstellen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen zijn tot stand gekomen door bij elk van die drie belastingen een leidend principe centraal te stellen:

Voor de watersysteemheffing: wie baat heeft bij het beheer van het watersysteem of extra diensten afneemt, draagt bij aan de kosten;

Voor de zuiveringsheffing: de veroorzaker van de kosten betaalt voor het zuiveren van zijn afvalwater en werkt mee aan een duurzame samenleving;

Voor de verontreinigingsheffing: de vervuiler betaalt; wie oppervlaktewater vervuilt met lozingen krijgt hiervoor een rekening. De opbrengst komt ten goede aan het watersysteembeheer.

Diffuse bronnen

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel stelt vast dat er veel projecten binnen de agrarische sector lopen die tot verbetering van de waterkwaliteit moeten leiden. Dat proces wil de commissie niet frustreren met een extra heffingen. Bovendien zouden in heffingen op diffuse bronnen ook de handelingen van boeren meegenomen moeten worden die daar in hun bedrijfsvoering op sturen. Dat is erg lastig, omdat niet valt vast te stellen wie voor welke lozing verantwoordelijk is.

Extra betaling voor emissie van stikstof en fosfor

De commissie stelt wel voor om de heffingen op de categorie ongebouwd te verhogen op basis van het principe de vervuiler betaalt. Boeren gaan extra betalen voor de emissie van fosfor en stikstof naar het oppervlaktewater. In de nieuwe heffing worden alle vormen van stikstof meegenomen. Dat betekent dat het nitrietgehalte ook een factor is. Daarnaast is het voor individuele waterschappen niet langer optioneel om fosforemissies door te rekenen in de heffing, deze wordt voor alle waterschappen verplicht. Als de voorstellen worden aangenomen, gaat ieder waterschap zelf bepalen hoe hoog de uiteindelijke heffingen gaan worden. Daarbij mogen waterschappen maximaal 15% afwijken van de richtlijn van de Unie van Waterschappen.

Besluit in oktober

De voorstellen van de Unie van Waterschappen zijn vrijdag 15 juni verstuurd naar de waterschappen. Op de website van de Unie van Waterschappen zijn de diverse documenten te vinden:

Het voorstel zal de komende maanden besproken worden door de besturen van alle waterschappen. In de ledenvergadering van oktober wordt besloten over het aanbieden van het advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron: Unie van Waterschappen