Waterschappen heffen 7 procent meer

De waterschappen verwachten meer dan 3,5 miljard euro te heffen in 2023. Dat is 7 procent meer (+260 miljoen euro) dan werd begroot voor 2022. De heffingen worden betaald door huishoudens, boeren, natuurbeheerders en bedrijven in het gebied van het waterschap. De hoogte van de heffingen die een huishouden aan het lokale waterschap moet afdragen verschilt per regio. Dit meldt CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

De Unie van Waterschappen waarschuwde afgelopen najaar al voor de stijgende kosten en de gevolgen daarvan voor de waterschapsheffingen. De koepelorganisatie rekende toen op gemiddeld 12 euro meer belastingen voor waterschappen voor alleenstaande huurders en 30 euro meer voor gezinnen met een eigen huis. Naast de fors gestegen energierekening hebben waterschappen dat geld ook nodig voor investeringen om de waterhuishouding aan te passen aan klimaatverandering.

Taken

Nederland telt 21 waterschappen. Waterschappen hebben twee hoofdtaken: beheer van het oppervlaktewater (de watersysteemtaak) en afvalwaterzuivering. De watersysteemtaak omvat de bescherming tegen hoogwater en wateroverlast alsmede het zorgen voor voldoende water. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg en het beheer van waterkeringen, zoals dijken. Hiervoor verwachten waterschappen 1,9 miljard euro te heffen voor 2023.

Zuivering

Voor waterzuivering, vooral van afvalwater, begroten waterschappen 1,6 miljard euro aan heffingen. Vijf waterschappen beheren ook nog een deel van de wegen en fietspaden in hun regio. De kosten die waterschappen hiervoor maken, dekken zij grotendeels uit een wegenheffing. De laatste waterschapsbelasting is de verontreinigingsheffing, die in rekening gebracht wordt als er afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater wordt geloosd.

Huishoudens

Elk huishouden betaalt via de lokale heffingen mee aan het waterschap. De hoogte van deze heffingen verschilt per waterschap en hangt af van de WOZ-waarde van de woning en het aantal bewoners. In het Waterschap Scheldestromen in de provincie Zeeland betaalt bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een koopwoning, met een WOZ-waarde van 370 duizend euro, het meest: 551 euro per meerpersoonshuishouden. In het Waterschap De Dommel in de provincie Noord-Brabant betaalt een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met dezelfde WOZ-waarde het minst; 288 euro. Eenpersoonshuishoudens in de Dommel betalen de helft zoveel als Friese huishoudens. Ook voor eenpersoonshuishoudens verschillen de heffingstarieven van de waterschappen. Eenpersoonshuishoudens in het Waterschap De Dommel betalen de helft in vergelijking tot de heffingen van een eenpersoonshouden in Wetterskip Fryslân.

Financiering

De benodigde financiering voor de taken van het lokale waterschap hangt sterk af van het type gebied. Het tarief voor meerpersoonshuishoudens, met een woning met een WOZ-waarde van 370 duizend euro, in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bestaat voor 56 procent uit watersysteemheffing en voor 44 procent uit zuiveringsheffing. Voor een vergelijkbaar huishouden in het Waterschap Limburg is dit respectievelijk 43 procent watersysteemheffing en 57 procent zuiveringsheffing. Dit heeft onder andere te maken met het gebied waarin het waterschap ligt; Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt voor 80 procent onder zeeniveau. Dat heeft invloed op de benodigde waterkeringen en de bijhorende kosten.

Verkiezingen 15 maart

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023. De vorige waterschapsverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019. Doe hier de stemwijzer voor uw lokale waterschap.

Waterschap Scheldestromen 408 Wetterskip Fryslan 376 Waterschap Noorderzijlvest 361 Waterschap Drents Overijsselse delta 327 Waterschap Rivierenland 325 Hoogheemraadschap van Delfland 310 Hhs Hollands Noorderkwartier 298 Waterschap Hunze en Aa’s 297 Waterschap Zuiderzeeland 290 Waterschap Hollandse Delta 282 Waterschap Rijn en Ijssel 267 Waterschap Vechtstromen 264 Hhs van Schieland en Krimpenerwaard 260 Hoogheemraadschap van Rijnland 255 Waterschap Brabantse Delta 248 Waterschap Amstel Gooi en Vecht 245 Hhs De Stichtse Rijnlanden 240 Waterschap Aa en Maas 237 Waterschap Limburg 224 Waterschap Vallei en Veluwe 189 Waterschap De Dommel 176 (Met een koopwoning met een WOZ-waarde van 370 duizend euro)

Bron: CBS