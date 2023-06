Ongebruikelijk: accountant keurt jaarrekening Amsterdams waterschap niet goed

Fracties in de Amsterdamse gemeenteraad hebben geschokt gereageerd op het feit dat de accountant geen goedkeurende verklaring geeft bij de jaarrekening van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Volgens sommige politici is het waterschap ‘technisch failliet’.

Het waterschap AGV is verantwoordelijk voor de dijken en waterkwaliteit in het overgrote deel van Amsterdam en omgeving in een gebied met 13 miljoen inwoners. AGV verkeert in grote financiële problemen. Vorig jaar werd afgesloten met een tekort van 17,6 miljoen euro. Dit jaar verwacht het waterschap een nog iets groter verlies van 18 miljoen. Het eigen vermogen is in een jaar tijd van 20 miljoen geslonken naar 5 miljoen. Financieel bestuurder Peter Smit erkent dat in een eerder stadium ‘verkeerde kengetallen’ zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting voor 2023.

Bezuinigingen

Het waterschap worstelt al langer met tegenvallende belastingopbrengsten door falende ICT bij Waternet, de ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Vanwege de financiële nood zijn alle nieuwe projecten voorlopig bevroren. Ook wordt bespaard op de inhuur van externe krachten bij het ambtelijk apparaat. Het bezuinigingspakket levert echter hoogstens 13,7 miljoen euro op, te weinig om het tekort van 18 miljoen voor 2023 te compenseren. Sommige fracties vrezen bovendien dat door de bezuinigingen de achterstanden bij het onderhoud van sluizen gemalen en dijken verder oplopen.

Onrechtmatig

Veel fracties reageerden woensdagavond geschokt omdat de accountant niet de gebruikelijke goedkeurende verklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening van 2022. Omdat sommige projecten rechtstreeks gegund zijn aan bepaalde partijen en verzuimd is een aanbestedingsprocedure te starten is sprake van ‘rechtmatigheidsfouten’ aldus Auditdienst ACAM. Politiek gevoelig ligt de vraag of het afzwaaiende dagelijks bestuur de ongunstige cijfers heeft achtergehouden tot na de waterschapsverkiezingen van 15 maart. De ChristenUnie sprak dat vermoeden uit omdat het bestuur al op 19 januari was ingelicht door de accountant.

ACAM

Auditdienst ACAM is de auditor van de gemeente Amsterdam. In opdracht van de gemeenteraad controleert Auditdienst ACAM in haar rol als financial auditor de jaarrekening van de gemeente Amsterdam. De directeur Auditdienst ACAM is de door de raad benoemde gemeenteaccountant. Auditdienst ACAM verzorgt tevens enkele aan de jaarrekeningcontrole gerelateerde verklaringen bij deelverantwoordingen en subsidies. Ook is Auditdienst ACAM benoemd als accountant van diverse verbonden partijen van de gemeente Amsterdam.

Bron: Het Parool