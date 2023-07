Chaos bij waterschap Amsterdam: 35 procent belastingverhoging

Bedrijven en huishoudens in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan ongeveer 35 procent meer betalen. Dat is het gevolg van de financiële chaos bij het waterschap, dat door falende ict niet in staat bleek de waterschapsbelasting goed te innen.

Huishoudens in een huurhuis met twee of meer bewoners gaan als de plannen doorgaan volgend jaar ongeveer 440 euro betalen, tegen 323 euro dit jaar, meldt de Amsterdamse omroep AT5. Een huishouden in een koophuis betaalt volgend jaar meer dan 500 euro. Wie alleen in een huurhuis woont gaat 270 euro betalen, 70 euro meer dan dit jaar.

ICT-problemen

Het waterschap Amstel Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de dijken en waterkwaliteit in het overgrote deel van Amsterdam en omgeving in een gebied met 13 miljoen inwoners. AGV heeft 540.000 aansluitingen. Om alle dijken en de waterkwaliteit in Amsterdam en wijde omgeving te onderhouden heeft het de waterschapsbelasting als de enige inkomstenbron. Het probleem is dat Waternet, de overkoepelende organisatie die de belasting moet innen, al jaren kampt met ict-problemen. Zo bleek in april 2022 dat honderdduizenden facturen met een vertraging van meer dan een half jaar waren verstuurd. In augustus 2022 bleek dat Waternet bij ruim 25.000 Amsterdammers te veel geld had afgeschreven. En begin dit jaar kwam juist naar voren dat Waternet nog voor 273 miljoen euro aan achterstallige belastingen moest innen. Een maand later vertrok algemeen directeur Annelore Roelofs na nog geen elf maanden in dienst te zijn geweest.

Jaarrekening

Vorig jaar werd afgesloten met een tekort van 17,6 miljoen euro. Dit jaar verwacht het waterschap een nog iets groter verlies van 18 miljoen. Het eigen vermogen is in een jaar tijd van 20 miljoen geslonken naar 5 miljoen. Financieel bestuurder Peter Smit erkent dat in een eerder stadium ‘verkeerde kengetallen’ zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting voor 2023. Auditdienst ACAM keurde de jaarrekening over 2022 niet goed. Omdat sommige projecten rechtstreeks gegund zijn aan bepaalde partijen en verzuimd is een aanbestedingsprocedure te starten is sprake van ‘rechtmatigheidsfouten’ aldus ACAM. Politiek gevoelig ligt de vraag of het afzwaaiende dagelijks bestuur de ongunstige cijfers heeft achtergehouden tot na de waterschapsverkiezingen van 15 maart. De ChristenUnie sprak dat vermoeden uit omdat het bestuur al op 19 januari was ingelicht door de accountant.

‘Het eerlijke verhaal’

Door de problemen noemt het waterschap de verhoging van de belastingen nu onvermijdelijk. Volgens Simon Deurloo van het dagelijks bestuur van het waterschap is het ‘eerlijke verhaal’ dat de tarieven tot nu toe te laag waren en dat er daardoor te krap begroot is. ‘De verhoging is noodzakelijk om hier veilig te kunnen blijven wonen, met voldoende (schoon) water.’ De voorgenomen belastingverhoging staat in de nieuwe begroting, die dit najaar nog moet worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van het waterschap.