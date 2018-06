Omzet supermarkten stijgt in 2018

De omzet van de supermarktbranche komt dit jaar uit op €39 miljard, €2 miljard meer dan in 2017. Dat is de schatting van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) donderdag.

De brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven zegt verder dat duurzaam geproduceerd voedsel in toenemende mate bijdraagt aan de omzetgroei. Eerder deze maand bleek ook uit de Monitor Keurmerken 2017 al dat de omzet van duurzaam geproduceerd voedsel tot €3,6 miljard is gestegen.

Verpakkingen

Het CBL kondigde donderdag aan dat er vanaf 2030 minder verpakkingen in de supermarkt zijn. De verpakkingen die worden gebruikt zijn van gerecycled materiaal. In het najaar zal het CBL dit opnemen in zijn ‘klimaatplan’. De branche heeft afspraken gemaakt met Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over het tegengaan van zwerfafval.