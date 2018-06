Sjabloon voor betaalgegevens facturen

Betaalvereniging Nederland en haar achterban hebben de Betaalinstructie gelanceerd, een sjabloon voor een standaard indeling en opmaak van betaalgegevens op facturen.

Een optionele QR-code op de Betaalinstructie biedt de mogelijkheid om de betaalgegevens met een bankapp op een smartphone te scannen, zodat de betaler die niet zelf hoeft over te tikken in internetbankieren of in de mobiele app van zijn bank. In de nieuwe Betaalinstructie kan een Nederlands betalingskenmerk of een nieuw ISO betalingskenmerk worden afgedrukt.

Alle gegevens

In de Betaalinstructie staan alle gegevens die een betaler nodig heeft om de verzender van een factuur foutloos te betalen. De betaalgegevens staan overzichtelijk in de volgorde waarin ze moeten worden ingevuld in internetbankieren, mobiel bankieren of op een overschrijvingsformulier: het te betalen bedrag, de naam van de begunstigde, IBAN-nummer, betalingskenmerk of omschrijving. In plaats van een Nederlands betalingskenmerk van 16 cijfers (voorheen het Acceptgirobetalingskenmerk) mag de verzender in de Betaalinstructie een internationaal ISO-betalingskenmerk gebruiken, met 21 vrij in te vullen cijfers én letters.

QR-code afdrukken

De verzender van een Betaalinstructie kan desgewenst ook een QR-code afdrukken die de betaler met een bankapp op zijn smartphone kan scannen. Alle betaalgegevens worden dan automatisch klaargezet in de bankapp, zodat de betaler die niet zelf hoeft over te tikken. Daarbij kan de betaler dan ook geen tikfouten maken. De QR-code mag een generieke QR-code voor Europese overboekingen zijn of een iDEAL QR-code. Piet Mallekoote, directeur van Betaalvereniging Nederland: ‘De uniforme Betaalinstructie bevordert een snelle, foutloze invoer en verwerking van de betaling, vooral dankzij het betalingskenmerk en de QR-code. Dat zorgt voor betaalgemak bij betalers én ontvangers.’