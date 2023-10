Fiod grijpt fraudeur met valse kledingfacturen voor tweede keer in de kraag

De Fiod heeft maandag een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden voor het op grote schaal maken van valse facturen voor niet-geleverde kleding. Het is voor de man geen nieuwe ervaring, want twee jaar terug stond de opsporingsdienst ook al op de stoep wegens hetzelfde vergrijp, waarmee voor vele miljoenen is gefraudeerd.

In april 2021 hield de opsporingsdienst de man aan omdat hij valse facturen zou maken voor kledinghandelaren. Daarmee zou voor tientallen miljoenen euro’s zijn gefraudeerd, want de gefactureerde kleding werd niet geleverd. De man gebruikte diverse ondernemingen die op naam stonden van personen die niet in Nederland woonden. Met de valse facturen op naam van die ondernemingen konden de kledinghandelaren hun zwarte inkoop in stand houden. Bovendien kon daarmee ten onrechte btw worden teruggevraagd.

De aanhouding in 2021 heeft weinig indruk gemaakt op de man, want later kreeg de Fiod signalen dat hij vrolijk verder is gegaan met de ‘facturenfabriek’. ‘Nieuw onderzoek laat zien dat de handelwijze vermoedelijke hetzelfde is. Hij wordt wederom verdacht van het opmaken van vermoedelijk valse facturen waarmee hij een grootschalige belastingfraude faciliteerde. Tijdens de doorzoekingen van zijn woning en een bedrijfspand in Lijnden is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.’

Zes ondernemingen vervolgd

In het eerdere strafrechtelijke onderzoek werd duidelijk dat tientallen kledinghandelaren de valse facturen gebruikten om te frauderen. In afstemming met het Functioneel Parket werd besloten om zes ondernemingen, die ieder vermoedelijk voor miljoen hadden gefraudeerd, strafrechtelijk te vervolgen voor belastingfraude. Door een goede samenwerking met de Belastingdienst heeft de Belastingdienst ook de overige ondernemingen die gebruik maakten van de valse facturen van de Wateringse verdachte aangeschreven.

Ruim 60 controles

Naar aanleiding van het eerste strafrechtelijk onderzoek van de Fiod heeft de Belastingdienst meer dan 60 controles ingesteld bij kledinghandelaren die vermoedelijk valse inkoopfacturen in hun administratie hebben opgenomen. De kledinghandelaren vroegen de op de facturen vermelde btw terug aan de Belastingdienst. Zij kregen op die manier een onrechtmatig belastingvoordeel, omdat zij geen kleding hebben ingekocht bij de bedrijven van de verdachte. Zij kochten kleding in het buitenland zonder btw. Het belastingnadeel voor de Nederlandse Staat wordt berekend op ruim 9 miljoen euro.