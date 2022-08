Voormalig partner Loyens & Loeff korter de cel in voor fraude met goededoelenstichtingen

Een voormalig partner van Loyens & Loeff is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij heeft als bestuurder van goededoelenstichtingen valse facturen verstuurd, maar het hof spreekt hem vrij van verduistering. De rechtbank had hem eerder tot dertig maanden cel veroordeeld.

De man had diensten gedeclareerd alsof hij fiscale advieswerkzaamheden verrichtte. Naast de celstraf moet hij een bedrag van ruim € 3,9 miljoen euro terugbetalen aan de staat. De 72-jarige medeverdachte penningmeester van de goededoelenstichtingen komt er in hoger beroep met een veel mildere straf vanaf: hij krijgt een taakstraf van 120 uur. De rechtbank vond eerder een jaar gevangenis, waarvan een half jaar voorwaardelijk, op zijn plaats.

Schijn van hoogwaardige advisering

De voormalig belastingadviseur, toen partner bij Loyens & Loeff, was door twee zeer vermogende dames benaderd om bestuurder van de stichtingen te worden. Zij wilden een deel van hun vermogen (in totaal ging het om zo’n € 200 miljoen) schenken aan uiteenlopende goede doelen. De man richtte vier goede doelenstichtingen op met ANBI-status; zelf werd hij voorzitter. Hij maakte facturen voor zijn werkzaamheden op uit naam van Loyens & Loeff – a raison van € 600 per uur – en wekte daarmee volgens het gerechtshof ten onrechte de suggestie dat er sprake was van hoogwaardige fiscale en/of juridische advisering, terwijl er feitelijk sprake was van vergoedingen voor bestuurlijke en operationele werkzaamheden.

Controle bemoeilijkt

De bestuurder handelde in strijd met de fiscale ANBI-regelgeving door een commercieel tarief te rekenen voor bestuurswerkzaamheden, aldus het hof. ‘Dat werd niet vermeld op de facturen en daarmee heeft hij een effectieve toepassing en controle van de fiscale wet- en regelgeving op het gebied van ANBI’s bemoeilijkt. Daarnaast heeft hij aanvragen voor de fiscale ANBI-status opzettelijk verkeerd ingevuld, waardoor meerdere malen valsheid in geschrift is gepleegd.’

Geen norm voor tarief

Maar: ‘De operationele werkzaamheden van de belastingadviseur werden tegen de hoge uurtarieven van het belastingadvieskantoor gedeclareerd. Dat kan maatschappelijk gezien als afkeurenswaardig worden beschouwd, maar daaraan kunnen volgens het hof geen juridische consequenties worden verbonden omdat door de wetgever geen norm of maximaal bedrag is vastgesteld voor dit soort werkzaamheden.’ Het hof spreekt de belastingadviseur onder meer vrij van de verdenking van verduistering van gelden. Hij mag drie jaar niet optreden als bestuurder van stichtingen, met uitzondering van zijn eigen pensioenstichting.

Rol van de penningmeester

De medeverdachte die op verzoek van de belastingadviseur optrad als penningmeester en secretaris van de stichtingen declareerde zijn uren via zijn eigen BV. ‘Echter, de vennootschap declareerde op facturen een hogere vergoeding dan waarop de BV recht had.’ De penningmeester is door het hof veroordeeld voor het met zijn BV plegen van valsheid in geschrift en krijgt een taakstraf van 120 uur. De BV kreeg een geldboete van € 10.000 opgelegd en moet € 70.500 terugbetalen aan de staat.

Gerechtshof Den Bosch, 30 augustus 2022