PERSONALIA: Maayke Slot RA geassocieerd partner bij het Compliancekantoor

Maayke Slot MSc EMA RA versterkt sinds 1 mei 2018 het Compliancekantoor. Slot volgde haar praktijkopleiding tot registeraccountant bij PwC en werkte daarna ruim vijf jaar bij toezichthouder AFM.

De kennis en ervaring die Slot opdeed bij de AFM komt ook goed van pas in haar werk bij het Compliancekantoor. Bij het Compliancekantoor zal zij zich voornamelijk bezighouden met de uitvoering van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s), interne (themagerichte) kwaliteitsreviews, dossiercoaching en het geven van trainingen. Naast haar werk bij het Compliancekantoor is Slot universitair docent Auditing bij de Rijksuniversiteit Groningen. Lees hier meer over haar persoonlijke motivatie.

