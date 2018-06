Credion opent kantoor in Doetinchem

Zakelijk kredietbemiddelaar Credion heeft een vestiging geopend in Doetinchem. Eigenaar is Hans Horstink; Credion telt inmiddels landelijk 58 vestigingen.

Horstink werkte jarenlang bij een bank. “Ik zag dat veel ondernemers in deze regio op zoek zijn naar een onafhankelijk adviseur die hen helpt bij het zo optimaal mogelijk regelen van de bedrijfsfinanciering. Vanuit Doetinchem zal ik mij bezig houden met het adviseren en realiseren van financieringsoplossingen voor het MKB.” De franchiseformule biedt financieringen van ruim 80 verschillende geldverstrekkers. “Binnen het MKB is een sterke behoefte aan nieuwe financieringsoplossingen om ondernemersdoelen waar te maken”, stelt Horstink (links op de foto, naast Jacob Nammensma van Credion). “Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen open te breken voor financieringen, waardoor de nieuwbouw of overname of welke investering dan ook wel kan plaatsvinden.”