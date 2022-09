Credion maakt nu ook in België financiering toegankelijk voor ondernemers

De zakelijk financieringsspecialist Credion opent een netwerk van vestigingen in België. Naast de Nederlandse markt zullen nu ook ondernemers in België gebruik kunnen maken van onafhankelijk zakelijk financieringsadvies van Credion. Achter Credion België schuilt Aelbrecht Van Damme, mede-oprichter van onder meer crowdfundingplatform WinWinner.

Credion België start 5 september 2022 met vestigingen in Brugge en Gent. Tegen eind 2022 wil het uitgroeien naar 7 vestigingen in België, om zoveel mogelijk ondernemers in België te kunnen adviseren naar de meest optimale financieringsoplossing.

Credion België is een masterfranchise van Credion, dé zakelijk financieringsspecialist die sinds 2001 actief is in het realiseren van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen voor ondernemers. ‘Nederland loopt voor als het gaat over financiering,’zegt Aelbrecht Van Damme, oprichter van Credion België. ‘Het aanbod is veel uitgebreider en de functie van onafhankelijk financieringsadviseur is er niet meer weg te denken. We profiteren van de kennis die zij over de jaren heen hebben opgedaan, maar maken natuurlijk een vertaalslag naar de Belgische markt. Een lokaal team speelt daar een belangrijke rol in.’

Carlo van der Weg, mede-oprichter en directeur van Credion Associatie, is ruim 20 jaar geleden gestart in Nederland met Credion. Vandaag de dag heeft Credion ruim 50 vestigingen waar ruim 100 adviseurs MKB bedrijven adviseren bij het verkrijgen van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Volgens Van der Weg is dit de eerste stap van internationalisering en is verheugd met de samenwerking en het feit dat nu ook Belgische ondernemers gebruik kunnen maken van de advisering van Credion. Vanuit Nederland zullen wij de Belgische collega’s ondersteunen met de door ons opgebouwde kennis, ervaring, systemen en beschikbare financieringspartners voor de Belgische markt.

Van Damme is met andere bedrijven al actief in de sector van financiering. Samen met Matthias Browaeys startte hij het crowdfunding platform WinWinner. Twee jaar later richtte het duo The Harbour op, een full service funding agency voor start-ups en scale-ups.

Volgens Van Damme was het bij de start van WinWinner al de bedoeling om zo veel mogelijk ondernemingen te financieren: ‘Het idee voor een nieuw bedrijf ontstaat telkens uit een andere nood. We kijken altijd of het mogelijk is dit op te pakken binnen de scope van de bestaande bedrijven, maar hebben tot nu toe telkens gekozen voor focus,’ zegt Van Damme. ‘De oprichter van een scale-up heeft niet dezelfde vragen of noden als een KMO-ondernemer die we met Credion helpen. Wel willen we de expertises van alle bedrijven samenleggen om elke ondernemer zo goed mogelijk te helpen.’

CEO van Credion België Joeky Geilleit: ‘Credion België heeft als missie om ondernemers makkelijker aan financiering te helpen. Hoewel er nog veel bancair gefinancierd wordt, ondervinden steeds meer ondernemers moeilijkheden. Waar banken bij een lening niet voor het volledige bedrag willen instaan, verlaagt Credion België als intermediaire partij die drempel naar financiering.’

Foto: Art van Bruggen (directeur Fundion), Joeky Geilleit (directeur Credion België), Carlo van der Weg (directeur Credion) en Aelbrecht van Damme (directeur Credion België)