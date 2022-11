Credion Apeldoorn breidt uit

Christiaan Tjallema is toegetreden als adviseur bij Credion Apeldoorn. Samen met John Hoven zullen zij ondernemers in de regio voorzien van optimaal zakelijk financieringsadvies. De markt voor zakelijke financieringen is nu meer en meer in beweging. Enerzijds door de aanhoudende economische groei en anderzijds door de ontwikkelingen op het gebied van rente en energiekosten.

Regio Apeldoorn

‘In de regio Apeldoorn is een groeiende behoefte aan advies en begeleiding bij het realiseren van zakelijke financieringen’, stelt John Hoven. ‘Om nog meer ondernemers te voorzien in maatwerk financieringsoplossingen zijn wij op zoek gegaan naar uitbreiding. Christiaan Tjallema heeft ruime ervaring in de zakelijke dienstverlening. Vanuit Apeldoorn zal hij ondernemers adviseren en begeleiden naar de meest optimale financieringsoplossingen.’

Credion

Credion is een keten van ruim 50, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 100 verschillende bronnen van geld beschikken. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfs- en/of vastgoedfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee.

Credion’s credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw financieringsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met Christiaan Tjallema of John Hoven via telefoon (055) 303 00 09 of mail apeldoorn@credion.nl.

Foto: John Hoven en Christiaan Tjallema