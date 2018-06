Deloitte laat robot jaarrekeningen controleren

Deloitte stapt deze maand gedeeltelijk over op geautomatiseerde controle van jaarrekeningen. De robot zal worden ingezet bij de controle van alle 3.000 Nederlandse klanten. De eindverantwoordelijkheid blijft wel bij de accountant liggen, meldt het FD.

Aan de introductie van de automatische controle is jaren gewerkt. Die wordt ingezet bij dertien veel voorkomende werkzaamheden bij een controle. Het gaat om posten of ‘werkpakketten’ zoals voorraden, debiteuren en kas­positie. Het aantal is nog bescheiden, want er zijn bij Deloitte in totaal zo’n 160 werkpakketten. Posten met een hoog risico, zoals omzet, worden voorlopig nog op de traditionele manier gecontroleerd.

Afwijken is uitleggen

Door de inzet van data-analyse wordt bijvoorbeeld vastgesteld of de prijs waartegen de voorraad op de balans staat een risico vormt. Dat is de basis voor

de focus die de controle moet aanbrengen. “Tien jaar geleden was de controle een kunstwerk”, zegt Bert Albers, hoofd van de accountantspraktijk. “Op basis van interviews, kennis en intuïtie schatte de accountant in of hij twintig of dertig steekproeven moest doen. Niemand kon vertellen waarom het er twintig of dertig moesten zijn. Het was een kwestie van professioneel oordeel. Nu gaan we naar de situatie dat de guided risk analysis de accountant veel meer voorschrijft wat hij bij een bepaalde post bij een bepaald bedrijf moet doen en met welke diepgang.” Wijkt de accountant af van de conclusie uit de risicoanalyse, dan moet hij dat uitleggen.

Deloitte experimenteert ook met kunst­matige intelligentie bij data-analyse en met gerobotiseerde controlewerkzaamheden. Over vijf jaar moet 30% van het controlewerk zijn geautomatiseerd. Nederland is binnen Deloitte een van de voorlopers op dat gebied.

Bron: FD