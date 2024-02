Deloitte-fiscalist en profkeeper Mous houdt het voetbal voor gezien

Xavier Mous stopt met profvoetbal, kondigt hij aan op LinkedIn. De 28-jarige doelman was actief voor onder andere Cambuur, PEC Zwolle en sc Heerenveen, maar combineerde dat altijd al met een baan als fiscalist bij Deloitte.

Enkele jaren geleden vertelde Mous in een interview met de Telegraaf over zijn bijzondere carrière. Na een studie fiscaal recht ging hij aan de slag bij Deloitte. Studie en werk moesten om het voetbal heen gepland worden, vertelde hij toen. De voetballerij ging jarenlang voor: ‘Het werk bij Deloitte mag niet ten koste gaan van het voetbal en dat gaat het ook niet. Ik denk zelfs dat het elkaar versterkt. Omdat het ene een uitlaatklep is voor het ander. Als je heel druk bent met voetbal, ook als het goed gaat, is het lekker om even je gedachten te kunnen verzetten. Intellectueel en mentaal word je op een andere manier uitgedaagd en blijf je jezelf ontwikkelen. Soms komt het voetbal even je neus uit, dan is het lekker om even naar iets anders te gaan. Net zo bij Deloitte: als ik met een groot project druk bezig ben, dan is het heerlijk om je volledig op een trainingssessie te storten.’

Gestopt

Mous zei altijd al als doel te hebben gehad om na zijn profcarrière verder te gaan in de fiscaliteit. Na zijn vertrek bij SC Heerenveen afgelopen zomer zat de doelman zonder club. Inmiddels heeft hij besloten dat er ook geen nieuwe profclub meer gaat komen, laat hij weten:

“Na een fantastische voetbalperiode is voor mij het juiste moment aangebroken om de focus te verleggen naar nieuwe uitdagingen.



Op tienjarige leeftijd beginnen in de jeugdopleiding van Ajax was het startschot van achttien jaar intensief investeren in een professionele voetbalcarrière en dat heeft mogen leiden tot bijna 200 wedstrijden in het betaalde voetbal voor Jong-Ajax, Top Oss, SC Cambuur, PEC Zwolle en SC Heerenveen.



De laatste vijf jaar heb ik, na mijn studie, mijn fulltime voetbalcarrière gecombineerd met parttime werken als fiscalist bij Deloitte op de (internationale) Business Tax praktijk. Ik heb onwijs veel zin om mij hier volledig op te gaan focussen en daarnaast te genieten van meer tijd met mijn gezin!”