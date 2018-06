Rutte houdt kaken stijf op elkaar in zoveelste dividenddebat

Premier Mark Rutte weigert de inhoud van de belastingafspraken met Shell te openbaren aan de Tweede Kamer. Tijdens een debat dat duurde tot diep in de nacht hield hij zijn kiezen stijf op elkaar. Dit tot grote verontwaardiging van de oppositie.

Rutte beweerde dat de oppositie met haar verzoek de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst tracht te schenden en kreeg een meerderheid in de Kamer achter zich. De inhoud van een ruling met Shell zal alleen vertrouwelijk met de Kamer worden gedeeld, zoals deels gebeurde. Een motie van wantrouwen tegen de premier kreeg alleen de steun van PVV, SP en Forum voor Democratie.

‘Pompbediende’

De uitzonderlijke behandeling heeft de Nederlandse schatkist waarschijnlijk miljarden gekost, beweerden partijen, al blijft Rutte dat ontkennen. PvdA-leider Lodewijk Asscher zette het beeld neer van ‘een eenzame premier, de pompbediende van het grootkapitaal die zorgt dat wij niet bij Shell tanken, maar andersom’.

‘Technische briefing’

De Kamer had dinsdagmiddag achter gesloten deuren wel een ‘technische briefing’ over de ruling gekregen. SP-leider Lillian Marijnissen klapte niet uit de school, maar liet onder meer op twitter weten dat die ‘explosieve informatie’ bevatte. VVD-woordvoerder Helma Lodders zag in de nieuwe informatie geen aanleiding tot een parlementaire enquête, zoals GroenLinks-leider Jesse Klaver bepleit.

Looptijd

Uit het verloop van het debat viel op te maken dat de ruling voor Shell een onbepaalde looptijd. Tot nu toe is altijd beweerd dat rulings voor maximaal tien jaar gelden. Volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën kan daar in sommige gevallen van worden afgeweken, bijvoorbeeld als de omstandigheden of de wet veranderen.