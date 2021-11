Geen steun in Tweede Kamer voor afschaffen dividendbelasting

Het demissionaire kabinet heeft in de Tweede Kamer tevergeefs naar steun gezocht om alsnog de dividendbelasting af te schaffen. Het plan van Shell om zich in Londen te gaan vestigen was voor de demissionaire bewindslieden aanleiding om te proberen de oliereus op andere gedachten te brengen met afschaffing van de dividendbelasting. Op veel bijval konden VVD-minister Stef Blok (Economische Zaken) en D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) volgens Haagse bronnen echter niet rekenen.

Weinig steun

Een eventueel besluit over afschaffing van de dividendbelasting zou overigens aan een volgend kabinet zijn, maar zover zal het volgens ingewijden niet komen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie waren er al geen voorstander van en zien er nog altijd het nut niet van. Zeker niet als een paniekreactie op het vertrek van Shell, dat er overigens vrijwel zeker niet mee kan worden voorkomen, zo klinkt het. Behalve de coalitiepartijen zijn ook GroenLinks en de PvdA gepolst. Zij hebben meteen duidelijk gemaakt niet mee te willen werken.

Eerder plan afgeblazen

De dividendbelasting, die jaarlijks een kleine € 2 miljard oplevert, zou in het huidige regeerakkoord al sneuvelen omdat met name de VVD meent dat die het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven bederft. Maar voor het plan was geen meerderheid te vinden. Unilever maakte bovendien bekend naar Londen te verhuizen ondanks de geplande afschaffing.