Kabinet zinspeelt op afschaffing dividendbelasting door vertrek Shell

Het demissionaire kabinet heeft volgens Haagse bronnen het plan om de dividendbelasting af te schaffen weer uit de kast getrokken. Aanleiding is het plan van Shell om zich in Londen te gaan vestigen.

Bij Kamerleden zou door minister Blok (Economische Zaken) en staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) zijn gepeild of er draagvlak is voor afschaffing van de dividendbelasting, meldt RTL Nieuws. Als die weer op de agenda komt, zal een volgend kabinet er een knoop over moeten doorhakken. De belasting, die jaarlijks een kleine € 2 miljard oplevert, zou in het huidige regeerakkoord al sneuvelen omdat met name de VVD meent dat die het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven bederft. Maar voor het plan was geen meerderheid te vinden. Unilever maakte bovendien bekend naar Londen te verhuizen ondanks de geplande afschaffing.

Shell op andere gedachten brengen

Nu Shell dezelfde route bewandelt, willen de demissionaire bewindslieden proberen de oliereus op andere gedachten te brengen met de eerder afgeblazen afschaffing van de dividendbelasting. Onduidelijk is of Shell daarvoor gevoelig is.