Exact breidt cloudportfolio uit met overname Parentix

Exact neemt Parentix over, een Nederlandse leverancier van clouddiensten. Exact en Parentix werken al jarenlang samen en bieden klanten clouddiensten en -expertise voor managed cloudimplementaties van Exact Globe en Synergy en aanvullende bedrijfsapplicaties.

Keuzevrijheid

Klanten van Exact Globe en Synergy kunnen kiezen tussen verschillende implementatiemethodes. Ze kunnen Exact-software afnemen vanuit hun eigen cloud, met behulp van de onlangs aangekondigde ondersteuning voor Amazone Web Services (AWS), via hun eigen ‘on-premise’ IT-infrastructuur, of in de cloud van Exact – die beschikbaar wordt dankzij de overname van Parentix.

Phill Robinson, CEO van Exact: “We investeren fors in cloud-technologie, en zijn verheugd om de overname van Parentix aan te kondigen. Dit past binnen onze ambitie om de innovatiesnelheid van onze productfamilies Globe en Synergy verder op te schroeven. Tegelijkertijd geven veel klanten er nu nog de voorkeur aan om de software op hun eigen infrastructuur te installeren. Daarom bieden we de keuze; cloud of on-premise – het beste van beide werelden. We maken het onze klanten gemakkelijker om de gewenste implementatiemethode te selecteren in combinatie met de beste service en ondersteuning van Exact. Het samenbrengen van de technische kennis en mogelijkheden van Exact en Parentix, twee leiders op de Nederlandse markt, is geweldig nieuws voor onze klanten.”

Aanvullende cloud business-applicaties

Door deze keuzevrijheid kunnen klanten van Exact kiezen voor de optie die het beste aansluit bij hun beveiligings- en prestatiebehoeften. De overname van Parentix biedt klanten van Exact ook het voordeel van toegang tot aanvullende business-applicaties in de cloud, zoals werkplekbeheer, Office 365 en Skype for Business.

Robinson voegt toe: “In Nederland werken al meer dan 400.000 organisaties met Exact-oplossingen. Dankzij de toevoeging van de cloud-infrastructuur en -expertise van Parentix aan ons portfolio kunnen we klanten die Exact Globe en Synergy in de cloud willen inzetten nog beter ondersteunen – en dat binnen een veilige, high performance-omgeving. Dit is iets wat we al langer doen in het segment voor kleinere organisaties en accountants, waarin we met Exact Online marktleider in de cloud zijn.”

Parentix en de Exact-groep

Parentix wordt een dochteronderneming binnen de Exact-groep onder leiding van Pieter Gabes, de huidige directeur van Parentix. Het huidige commerciële aanbod van Parentix blijft beschikbaar. Daarnaast zullen de gezamenlijke technische en operationele teams van beide bedrijven nauwer gaan samenwerken op het gebied van cloud-innovatie, support en de introductie van nieuwe diensten.

Pieter Gabes: “Door de jarenlange relatie die wij met Exact hebben voelt deze overname als een logisch vervolg op onze intensieve samenwerking. Bovendien biedt de toevoeging van het Parentix-portfolio aan de producten en diensten van Exact een mooie kans voor beide partijen. Kennis en kunde op het gebied van cloud en business software worden samengebracht en zo kunnen wij onze klanten en partners gezamenlijk het beste uit de cloud bieden. Ik ben trots om deze vervolgstap te zetten samen met onze medewerkers en onderdeel te worden van de Exact-groep.”