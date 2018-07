Deloitte opent expertisecentrum blockchain

Om te beantwoorden aan de snelgroeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar toepassingen van blockchaintechnologie, heeft Deloitte donderdag het Blockchain Center of Expertise (BlockCenter) geopend. Binnen BlockCenter komt alle Blockchainexpertise die bij Deloitte aanwezig is bij elkaar.

Bij de start zijn er zo’n 100 experts van Deloitte Nederland aangesloten bij de BlockCenter community. Dat aantal zal de komende tijd flink gaan groeien. Binnen Noord-West Europa bestaat het blockchainnetwerk van Deloitte uit ruim 1000 experts. Blockchainprogrammeurs, maa rook specialisten op het gebied van Audit, Financial Advisory en Risk Advisory.

Brede kennis

Toon Segers, partner bij Deloitte en verantwoordelijk voor de blockchainpraktijk: ‘De kennis is enorm breed en dat zorgt ervoor dat wij onze klanten goed kunnen adviseren over hoe zij blockchaintechnologie kunnen inzetten. Maar ook of blockchain voor hun probleem wel de juiste oplossing biedt en of er geen effectiever alternatief is.’ Blockchain kan volgens hem waardevol zijn als het juist wordt ingezet, maar het is géén wondermiddel dat elk probleem kan oplossen.