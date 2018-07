AP: Belastingdienst schendt privacy ondernemers

De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het BTW-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen.

Als een BSN-nummer in kwaadwillende handen valt, kan het mogelijk leiden tot identiteitsfraude. Een kwaadwillende kan met de persoonsgegevens van een ander bijvoorbeeld een auto huren en daarmee schade veroorzaken. Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen hun BSN niet beschermen. Zij zijn verplicht hun BSN kenbaar te maken omdat het BSN een onderdeel vormt van hun BTW-identificatienummer.

In april schreef staatssecretaris Snel van Financiën al in antwoord op Kamervragen van CDA en VVD aan de Tweede Kamer dat hij de mogelijkheden zou gaan onderzoeken om het burgerservicenummer uit het BTW-nummer te halen van ZZP’ers. Inmiddels grijpt de AP dus al in.