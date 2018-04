Burgerservicenummer ZZP’er wellicht uit BTW-nummer gehaald

Staatssecretaris Snel van Financiën onderzoekt de mogelijkheden om het burgerservicenummer uit het BTW-nummer te halen van ZZP’ers. Dat schrijft Snel donderdag aan de Tweede Kamer in antwoord op Kamervragen van CDA en VVD, meldt het FD. De staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer over de uitkomsten informeren.

Identiteitsfraude

Het BTW-nummer dat ZZP’ers van de Belastingdienst toegewezen krijgen begint altijd met de letters NL en hun BSN. Omdat de kleine zelfstandigen verplicht zijn om dat nummer te vermelden op hun website en op facturen is het burgerservicenummer van ZZP’ers gemakkelijk door buitenstaanders te achterhalen. De overheid zelf juist heeft een aantal jaar geleden juist besloten het nummer niet langer op de standaardpagina van paspoorten te vermelden om identiteitsfraude te voorkomen.

Omslag

CDA en VVD stelden de staatssecretaris daarom eerder enkele kritische vragen over het onderwerp. Snel antwoord nu dat volgens hem het denken over de bescherming van privacy van ondernemers is veranderd. Maar een verandering is niet eenvoudig, zegt de staatssecretaris. Niet voor de Belastingdienst, maar ook niet voor de betrokken ondernemers. Het ministerie van Financiën heeft eerder al gewaarschuwd dat een wijziging ‘de continuïteit van het proces van BTW-heffing’ in gevaar kan brengen.

Bron: FD