Ondernemers: hoge uitvoeringskosten spoedreparatie fiscale eenheid 

Ondernemingen zijn veel meer geld kwijt aan de uitvoering van de reparatiewet die betrekking heeft op de fiscale eenheid. Dat schrijven ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het wetsvoorstel dat staatssecretaris Snel in juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De huidige fiscale regeling voor de aftrekbaarheid van betaalde rente over leningen tussen moeder- en dochterbedrijven strookt op een aantal punten niet met de EU-richtlijnen, zo oordeelde het Europese Hof van Justitie in februari. Snel kwam daarna met een overgangsregeling. De nieuwe reparatiewet moet misbruik van belastingregels voor concerns voorkomen.

Niet realistisch

Volgens Snel gaat uitvoering van de spoedreparatie een fiscale eenheid gemiddeld eenmaal €250 kosten en structureel €150 per jaar. Volgens de ondernemers is die inschatting niet realistisch: “Dit wordt bevestigd door het oordeel van de Belastingdienst over de uitvoerbaarheid. De ondernemingen die worden geconfronteerd met deze wetgeving hebben minstens zoveel problemen met de uitvoerbaarheid als de Belastingdienst. Er zullen veel discussies ontstaan met de Belastingdienst in alle fases van het heffingsproces. Er zullen vele uren worden besteed aan correcte administratie, vaststelling van de feiten en analyse en vastlegging daarvan als gevolg van onderhavige wetgeving.”