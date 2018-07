PERSONALIA: Roskott nieuwe partner bij Grant Thornton

Björn Roskott is met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot partner van Grant Thornton Accountants en Adviseurs.

Roskott is 15 jaar actief in het IT-adviesdomein, waarvan 12 jaar ook als IT-auditor. Hij is als RE ingeschreven bij de beroepsorganisatie van IT-auditors NOREA. Roskott werkt sinds 2015 bij Grant Thornton, waar hij leiding geeft aan het IT-audit en IT-advisoryteam in Nederland. Hij begeleidt Nederlandse en internationale cliënten in het optimaliseren van hun IT-performance en het reduceren van het IT-risicoprofiel. Met zijn team is hij jaarlijks goed voor meer dan 100 IT-assessments.