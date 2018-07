Besluit Waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privévermogen geactualiseerd

Er ligt een nieuw geactualiseerd besluit over de waardering en de fiscale verplichtingen die voortvloeien uit het overbrengen van een woning van zakelijk naar privé. Brengt een ondernemer een woning met ondergrond van het ondernemingsvermogen, over naar het privévermogen? Dan moet er inkomstenbelasting worden betaald over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer van de woning met ondergrond en de boekwaarde.Het besluit van 31 augustus 2009 geeft aan hoe in zo’n geval de waarde in het economisch verkeer moet worden bepaald. Met een nieuw besluit, van 20 juni 2018, heeft de staatssecretaris het eerdere besluit geactualiseerd. De aanpassingen betreffen vooral de verstreken termijnen en de inhoud van het zo genoemde ‘compromisaanbod.’

‘Om gebruik te kunnen maken van het zogenoemde compromisaanbod van onderdeel 2 geldt voortaan als voorwaarde dat de verplichte overgang plaatsvindt ten minste drie jaar na het kalenderjaar waarin de woning tot het ondernemingsvermogen is gaan behoren of waarin de woning die is verbouwd of nieuw is gebouwd volledig in gebruik is genomen. Verder zijn twee situaties waarin een verplichte overgang plaatsvindt uitgesloten van het compromisaanbod en is de voorwaarde toegevoegd dat het percentage bij een verplichte overgang van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen niet lager kan zijn dan het percentage waarmee rekening is gehouden bij de eerdere overgang van het privévermogen naar het ondernemingsvermogen. Ook zijn de percentages van zowel onderdeel 2 als van onderdeel 3 gewijzigd.

Voor het overige is met dit besluit geen inhoudelijke wijziging beoogd.’