BSN voorlopig nog in BTW-nummer

Het BSN-nummer blijft voorlopig nog de basis voor het BTW-nummer. Dat heeft staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten.

Snel zou de Kamer voor de zomer informeren over de uitkomsten van een onderzoek naar mogelijke alternatieven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geconstateerd dat het gebruik van het BSN in het BTW-identificatienummer geen wettelijke grondslag heeft. “Het rapport van de AP is duidelijk in zijn analyse en oordeel en ik onderschrijf de conclusies die de AP trekt volmondig”, schrijft Snel. “Tegelijkertijd blijkt de technische omzetting van wat van oudsher een fiscaal nummer was naar een bruikbaar alternatief uitermate complex. Ik zet mij sterk in voor een alternatief en ben dan ook op zoek naar een haalbare variant. Gelet op de bevindingen uit onderzoeken die zijn en worden uitgevoerd, ligt de oplossing echter niet binnen handbereik.”

Wijziging samen met nieuw systeem omzetbelasting

Wijziging van de systematiek van het btw-identificatienummer is zonder ingrijpende uitvoeringsgevolgen pas mogelijk bij realisering van het beoogde nieuwe systeem voor de omzetbelasting, waarbij de wijziging in het ontwerp van het systeem wordt meegenomen. “Dit zou echter nog enige jaren vergen. Het was onzeker of een tussentijdse oplossing maakbaar zou zijn binnen de bestaande ICT-voorzieningen. Deze zou in elk geval ten koste gaan van voortvarende realisering van het nieuwe systeem.”

Conversieservice

De Belastingdienst heeft alle denkbare varianten beoordeeld op haalbaarheid. “Uit deze analyse is als variant die van de conversieservice naar voren gekomen. In deze variant krijgen alle bestaande en nieuwe ondernemers/natuurlijke personen op of vanaf een bepaalde datum een nieuw btw-identificatienummer voor ‘extern’ gebruik.” Dat nieuwe nummer wordt dan gebruikt in alle uitingen aan derden waarin vermelding van een BTW-nummer verplicht is en in uitingen aan de Belastingdienst. De fiscus gebruikt het nummer in berichten aan de ondernemer waarin vermelding van het BTW-identificatienummer vereist is en die de ondernemer moet delen met derden.

“De afhandeling van zaken in de systemen van de Belastingdienst blijft in deze opzet gebaseerd op het BSN-gebaseerde nummer van de ondernemer.”

Daarvoor moet een conversieservice worden gebouwd. Deze zomer wordt duidelijk welke impact zo’n service gaat hebben. “Uit de tot nu toe verzamelde informatie komt echter naar voren dat ook deze variant tot grote complexiteit in de uitvoering zal leiden”, weet Snel al. “De variant brengt met name risico’s mee voor de juiste afhandeling van BTW-heffing en -verrekening bij intracommunautaire transacties. Daarnaast heeft het aansluiten van de vele relevante systemen op de conversieservice een grote impact. Nu al wordt voorzien dat aansluiting van sommige verouderde systemen moeilijk zal worden.”

Commissie

Door de complexiteit wordt een nieuwe nummersystematiek niet voor eind dit jaar gerealiseerd, aldus Snel. “Ik zal daarover in gesprek gaan met de AP, om te bezien of ruimte bestaat voor een overgangsperiode voor realisatie van een nieuwe systematiek.”

Snel schakelt daarnaast een commissie in met deskundigen op het gebied van ICT, fiscaliteit en privacy. Die moet nog dit jaar met alternatieven komen voor een structurele oplossing.