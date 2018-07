Oud-kasbeheerder Vestia moet drie jaar brommen

De voormalig financieel directeur van woningcorporatie Vestia moet drie jaar de cel in. De 51-jarige Marcel de V. is door de rechtbank in Rotterdam veroordeel voor fraude, witwassen en omkoping. De tweede hoofdverdachte in de zaak, financieel adviseur Arjan G., verdwijnt tweeënhalf jaar achter de tralies voor omkoping en fraude.

De rechtbank acht bewezen dat G., makelaar oftewel ‘introducing broker’ van zakenbanken, die in 2012 de fraude bij Vestia zelf bekend maakte, zes jaar lang ruim € 10 miljoen aan steekpenningen aan kasbeheerder V. heeft betaald. G. bemiddelde bij rentederivaten en leningen die banken afsloten met woningcorporatie Vestia. Tussen 2004 en 2011 verdiende hij met de afsluitprovisies € 20 miljoen. “De rechtbank acht bewezen dat hij daarvan de helft doorbetaalde aan de kasbeheerder van Vestia.” Toen de rente een duikvlucht nam, kwam Vestia in de problemen.

Ruimschoots geprofiteerd

Beide verdachten hebben van de omkooprelatie ruimschoots geprofiteerd, luidt het oordeel van de rechter. “De kasbeheerder deelde mee in de door de banken aan de makelaar uitbetaalde afsluitprovisie. De makelaar profiteerde van de transacties die de kasbeheerder bij hem aanbracht. De kasbeheerder had bij Vestia volledige vrijheid en bevoegdheid voor het aangaan van contracten. Controle op zijn handelen was er nauwelijks. De kasbeheerder heeft altijd benadrukt dat hij het belang van Vestia voorop heeft gesteld, maar hij diende ook zijn eigen belang. Dat leverde hem miljoenen op.”

Mail verwijderd

V. maakte geen melding van de betalingen en de samenwerking met G. en hij verwijderde e-mails. “Ook verwijderde hij, toen de situatie bij Vestia uit de hand dreigde te lopen, zijn e-mailcorrespondentie met de makelaar en vroeg hem dit ook te doen. De steekpenningen heeft de kasbeheerder witgewassen door het geld te besteden aan onder andere de financiering van zijn hypotheek, de verbouwing en inrichting van zijn woning, kleding en exclusieve wijnen.”

De rechtbank acht ook bewezen dat G. samen met een compagnon een financieel adviseur uit de treasurycommissie van de woningcorporaties Portaal en De Woonplaats heeft omgekocht. “Verder heeft de makelaar onjuist aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting en geen juiste administratie gevoerd.”

Hebzucht

Hebzucht dreef de verdachten tot het overschrijden van grenzen, concludeert de rechter. “Grenzen die door ieder weldenkend mens worden aangevoeld, maar waarvoor de verdachten hun ogen sloten toen het aankwam op eigen gewin. Dat extreme afsluitprovisies door de banken bijdragen aan de verleiding van het grote geld doet niets af aan de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer of werknemer. In de Vestia-affaire zijn de integriteit van de ondernemer of opdrachtnemer tegenover zijn opdrachtgever, de integriteit van de werknemer tegenover zijn werkgever, maar ook de integriteit in het licht van de publieke moraal geschonden.”

Eerder werd V. in een bodemprocedure al veroordeeld tot het betalen van € 11,5 miljoen aan Vestia.

Lees hier en hier de uitspraken van de rechtbank.